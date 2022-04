TV3 Žinios. Putinas pasirodė su „branduoliniu lagaminu“; Vežėjai perspėja apie gresiančius bankrotus; Į Valdovų rūmus atkeliavo neeilinė relikvija

Tuo metu vežėjai perspėja apie gresiančius bankrotUs ir masinius darbuotojų atleidimus. Esą tai gresia, mat vyriausybė rengiasi uždrausti gabenti vilkikams krovinius į Rusiją ir Baltarusią. Vežėjai teigia suprantantys sankcijų Rytų agresorėms svarbą, tačiau perspėja, kad be piniginės paramos daug įmonių bus priverstos tiesiog užsidaryti.

Be to, į Valdovų rūmus atkeliavo neeilinė relikvija – rūmų sumanytojo ir statytojo, Lietuvos ir Lenkijos valdovo Žygimanto Augusto paauksuoti šarvai. Tiesa, vaikiški – prieš 500-us metų juos jam dovanojo būsimasis uošvis, tik štai užsakė kiek per anksti. Atidėjus vestuves, žentas šarvus tiesiog išaugo. Dabar šedevru vadinama relikvija įkAinota šimtais milijonų eurų.

Daugiau naujienų – tiesioginėje TV3 žinių transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.