Trūkę vamzdžiai, dingusi elektra ir jokio šildymo: taip jau kelias dienas gyvena milijonai Teksase

Šią savaitę visą šalį sukausčius didžiulei žiemos audrai nei Teksaso valdžia, nei esanti infrastruktūra nebuvo pasiruošusi daugelį dešimtmečių nematytiems šalčiams ir gausiam sniegui. Valstijos energijos tinklai neatlaikė išaugusios elektros paklausos, žmonėms desperatiškai bandant susišildyti, tad daugiau nei 4 milijonai žmonių vis dar kenčia nuo elektros trūkumo.

„Tai liūdna, tai liūdna padėtis. Norėčiau, kad būtų geriau. Bet kai viskas pasibaigs, kažkas turi imtis planavimo ir užtikrinti alternatyvius energijos šaltinius“, – sako Dentono miesto gyventojas Robert Pierce.

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Teksaso valstija išgyvena tikrą košmarą

Temperatūra Teksase vietomis nukrito iki 18 laipsnių šalčio – taip žemai termometro stulpelis nebuvo nukritęs 30 metų. Maždaug ketvirtadalyje valstijos, kuri yra antra pagal dydį, elektra per dieną veikia tik kelias valandas, o susisiekimas sniegu užverstuose keliuose vis dar sudėtingas.

„Visoje valstijoje tebėra daugybė transporto problemų keliuose, kurie ir toliau bus iššūkiu, kelias artimiausias dienas“, – pasakoja Teksaso gubernatorius Gregas Abbottas.

Netoli Ostino miesto esančiame prekybos centre lentynos visiškai tuščios. Pasak vietos gyventojų, tai vienintelis prekybos centras apylinkėje, kuriame yra elektra, gaila nebėra ko pirkti. Lentynas teksasiečiai šluoja, nes padėtis artimiausias dienas greičiausiai negerės. Nuo praėjusios savaitės, kai šalį pasiekė arktinio oro banga, registruota jau daugiau nei 20 su žiemos audra siejamų mirčių.

Be to, dėl elektros tiekimo sutriko vandens valymo ir tiekimo infrastruktūra, tad 7,5 milijono teksasiečių raginama negerti vandens iš karto. Prieš vartojant būtinai jį užvirinti, tačiau daugelis to be elektros padaryti negali, todėl kai kuriose vietose prie viešai prieinamų vandens šaltinių nusidriekė eilės. Tačiau žiemos audra nemalonumų pridarė ne tik žmonėms.

Pietų Teksase, Meksikos įlankos pakrantėje esančiame konferencijų centre, vietos gyventojai atvežė tūkstančius sušalusių vėžlių. Jiems pasireiškė šaltakraujams gyvūnams būdinga hipoterminė reakcija, kai staiga nukrito temperatūra: jie mieguisti ir negali judėti. Tūkstančiai tokių vėžlių buvo išplauti į krantą netoliese esančiuose paplūdimiuose. Net ir visko matę savanoriai sako, tiek daug vienu metu sušalusių vėžlių dar nėra matę. Dabar juos žmonės stengiasi atgaivinti ir tuos kurie išgyvens, kai pakils temperatūra planuoja paleisti atgal į vandenyną.