Trečios kartos „Ford Focus“ apžvalga: kokių triukų dar gali parodyti šis automobilis?

Trečios kartos „Ford Focus“ debiutavo 2010 metais, o 2014-ais buvo pakankamai stipriai atnaujintas – visiškai pasikeitė automobilio priekinės dalies dizainas, kiek padailintas galas, gerokai atnaujintas ir interjeras. Pleišto formos kėbulas, pailgi ir aštrūs priekiniai žibintai bei plačios radiatoriaus grotelės suteikia automobiliui dinamišką išvaizdą. Bet ar tai atsispindi ir važiavime?

Atsakymas – taip. Kaip ir ankstesni „Focus“, taip ir trečios kartos modelis pasižymi puikiomis valdymo savybėmis – tikslus vairo mechanizmas, greitai reaguojantis į vairuotojo norus, į kelią gerai kimbantys galiniai ratai. Nepaisant gero valdomumo ir stabilumo, per daug nenukentėjo ir komfortas, nes nemalonumų sukelia tik labai dideli kelio nelygumai.

Po „Autopiloto“ apžvalgininko Vytenio Kudarausko išbandyto „Focus“ dangčiu slepiasi 1,5 litro dyzelinis variklis su 120 arklio galių – nei pridėsi, nei atimsi. Dinamikos pakanka, automobilis guvus ir be didesnių atsikalbinėjimų daro tai, ko prašo akseleratorių spaudžianti dešinė koja. Be to, modelis ekonomiškas – mieste iki 6 litrų dyzelio 100 kilometrų, o užmiestyje galima išsiversti ir su vos daugiau nei 4 litrais. Tiesa, yra ir galingesnė, 180 arklio galių šio variklio versija, kuri suteikia dar daugiau dinamikos.

Kitas dyzelinis pasirinkimas – 2 litrų variklis su 150 arba 180 arklių. Benzininiai – 1 litro turbinis su 100 arba 125 arklio galiomis bei 1,6 litro su 85, 105 arba 125 arklio galiomis. Taip pat buvo ir tik elektra varomi „Focus“ bei sportiški „ST“ ir „RS“, kurie verti atskiros apžvalgos.

„Kokių triukų gali parodyti toks „Focus“ savo viduje? Jokių. Tai nėra kažkuo ypatingas automobilis, kad būtų galima paminėti „oi, kokios geros salono medžiagos“. Ne, jos yra vidutiniškos“, – automobilio interjeru itin sužavėtas nebuvo Vytenis.

Gausybė įvairių skirtingų dizaino formų truputį mirga ir vargina, kai kurių mygtukų pozicijos nėra ten, kur tikiesi, o valytuvų svirtelė taip pat turi specifinį veikimą. Ne itin gerą įspūdį palieka ir priekinės sėdynės, kurios nesuteikia patogios atramos nugarai ir pečiams. Bet surinkimas geras, o erdvės taip pat pakanka. Taigi, kaip ir visur – savi trūkumai, savi privalumai.

Nepavyzdinis, deja, ir trečios kartos „Focus“ patikimumas. Dažniausiai vairuotojai skundžiasi „PowerShift“ automatinėmis greičių dėžėmis. Paprasčiausias būdas išvengti problemų – tiesiog nepirkti „Focus“ su šia greičių dėže. Mechaninės greičių dėžės taip pat turi problemų su sankabomis, bet jų remontas ne toks brangus, kaip automatų. Prieš perkant tokį „Focus“, patartina atkreipti dėmesį į vairo stiprintuvą – ar jis veikia be trikdžių ir ar nėra skysčių pratekėjimų.

Nors atnaujintas trečios kartos „Ford Focus“ ir nėra pavyzdinis patikimumo atžvilgiu, tačiau jis ne ką mažiau praktiškas nei kiti tokios klasės automobiliai, o vairavimo atžvilgiu – vienas geriausių.

