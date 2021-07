Tailandas atsiveria: smalsuolių būriai vėl trauks stebėti tigrų gyvenimo

Tailande esantis tigrų parkas nuo liepos pradžios atsivers turistams iš viso pasaulio – būtent toks dabar yra Tailando valdžios planas – ji ketina atverti šalį turistams po koronaviruso pandemijos.

Parko darbuotojas Phonphawitas Ton-Odas teigia: „Esu laimingas, kad galiausiai žmonės aplankys tigrus ir Puketo mieste vėl virs gyvenimas. Atvyksiantys turistai pagerins ir tigrų, ir čia dirbančio personalo psichinę sveikatą.“

Tigrų parke jau 90 proc. personalo paskiepyta nuo koronaviruso, tad užsienio turistams saugus apsilankymas užtikrintas.

Parkas, kuriame štai taip lengvabūdiškai gyvena ir dėmesiu džiaugiasi per 50 tigrų ir leopardų, dar prieš pandemiją per dieną priimdavo per tūkstantį turistų, tačiau koronaviruso akivaizdoje lankytojų skaičiai sumenko tik iki 20 per dieną.