Suomija uždarė pasienio punktus su Rusija – pradėjo plūsti šimtai migrantų

Gavę leidimą, automobiliai iš Rusijos įvažiuoja į Suomiją Nuijamos pasienio punkte ir jie vieni paskutiniųjų, kertančių sieną šiame ir dar trijuose punktuose. Suomija iki vasario 18-os dienos uždarė pusę – keturis iš aštuonių – pasienio punktų su Rusija labiausiai apgyvendintuose regionuose.

„Šis ir kiti trys pasienio punktai bus uždaryti ir, deja, žmonės negalės per juos patekti į Rusiją ar į Suomiją. Paliekame atvertus keturis pasienio punktus šiaurės Suomijoje“, – sakė pasienio punkto vadas Jussi Vainikka.

Tokių veiksmų Suomija ėmėsi po to, kai iš Rusijos į šalį ėmė plūsti nelegalūs migrantai be dokumentų. Suomijos ministras pirmininkas pareiškė, kad Rusija taip keršija Suomijai už tai, kad ši prisijungė prie NATO ir kad didina bendradarbiavimą gynybos srityje su Vašingtonu. Suomių premjeras pridėjo ir tai, kad Rusija piktybiškai organizuoja nelegalų srautus sienos su Suomija link. Per savaitę tokių – maždaug 300.

„Skaičiai auga. Pirmadienį atvyko 39 migrantai, trečiadienį – 75. Ketvirtadienį buvo ramu, o vien vakar plūstelėjo daugiau nei šimtas nelegalų“, – teigė pasienio punkto vadas Jussi Vainikka.

Pasienio migrantai – rusų strategija

Tai – ne pirmas kartas, kai Rusija taip vykdo hibridinį karą prieš kaimynes. Su migrantų antplūdžiu dorotis teko ir Lietuvai su Lenkija, ir Latvijai su Estija. Suomija sako, kad buvo pasiruošusi tokiam scenarijui, nes tikėjosi, kad Rusija gali imtis jau su kitomis šalimis išbandyto šantažo.

„Jie dažniausiai prašo prieglobsčio. Dauguma jų iš Irako, Somalio, Jemeno ir kitų šalių. Jie nėra rusai“, – pasakojo pasienio punkto vadas Jussi Vainikka.

Savo ruožtu Suomijoje gyvenantys rusai rinkosi prie parlamento rūmų Helsinkyje. Maždaug 300 rusų protestavo prieš pasienio punktų uždarymą. Įsižeidė ir Kremlius. D. Peskovas pareiškė, kad Suomija, uždarydama sienos perėjas, daro didelę klaidą, kuri labai pablogins dvišalius santykius.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.