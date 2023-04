Specialistas patarė, kaip išgyventi esktremaliomis sąlygomis: „Jei neturėsime kažkurio vieno, viskas žlugs“

Atsargos vyr. seržantas, išgyvenimo ekspertas Ričardas Rizgelis teigė, kad išgyvenimas – menas išlikti gyvam ekstremaliomis sąlygomis.

„Išgyvenimo momentu su savimi reikia turėti daiktus, kuriais mes mokame naudotis. Nereikia prisirinkti daiktų, kurių mes nepažįstame, kurių mums bus visiškai nereikia. Reikia turėti įrankius, pasiruošimą, žinias, įgūdžius ir kertinį dalyką – norą išgyventi.

Jei neturėsime kažkurio vieno, viskas žlugs. Reikalingi vis trys dalykai dėl to, nes, pavyzdžiui, be įrankių mes nepadarysime, ko mums reikia, be žinių ir įgūdžių mes nepanaudosime įrankių, o be noro išgyventi mes nedarysime nieko“, – teigė R. Rizgelis.

Vieni svarbiausių elementų norint išgyventi – ugnis ir vanduo, tačiau gamtoje ugnį reikia mokėti užkurti, o vanduo ne visada būna švarus.

Kokiais būdais galima užsikurti ugnį ir išfiltruoti vandenį, sužinokite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

Straipsnis parengtas pagal TV3 laidą „Į sveikatą“.