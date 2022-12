Sniegas užvertė Lietuvą: eismas stojo net ir pagrindinėse miestų arterijose

Dėl to Vilniuje stojo viešasis transportas, o kai kur patys žmonės bandė išstumti troleibusus. Gatves blokavo ir į slidžias įkalnes neįvažiavę vilkikai. Dėl gausaus snygio Vilniaus ir Kauno oro uostai atšaukė daugiau nei 20 skrydžių, maža to, beveik 4 tūkstančiai gyventojų liko be elektros. Sudėtinga buvo ir šiandien ryte. Kelininkai sako, kad dirbo nenuilsdami, o per tokią pūgą visko iš karto nuvalyti tiesiog neįmanoma.

Sekmadienio pavakarys, Vilniaus centras. Popiet prasidėjusi pūga per kelias valandas pridrėbė tiek sniego, kad net pagrindinės ir geriausiai prižiūrimos miesto gatvės tapo slalomo trasomis. Asfaltą pilnai užklojo sniegas. Ant Tauro kalno BMW bando iš lėto užkilti į kalną, šalia jau matyti avarija – lengvasis automobilis susidūrė su barstytuvu. Dėl užblokuoto kelio sustojo ir troleibusai.

O kai kelias atsilaisvino, pajudėti iš vietos jau tapo sunku: „Buvo priekyje avarija ir va visi likom ant kalno stovėti. — Ir dabar sunku jau pajudėti, kai prisnigo? — Matot, kas darosi. Barstytuvai dirba, valo, bet kaip čia bus toliau, tai neaišku.“

Troleibusai klimpo ir prie stoties, o štai Basanavičiaus gatvėje išjudinti keliolika tonų sveriantį troleibusą padėjo žmonės. Kai kurie pradėjo baksnoti pirštu ir į pagal Šimašiaus norus susiaurintas miesto gatves, kurios esą apsunkino situaciją ir per pūgą:„Va jeigu būtų dar nors metras platumo dar papildomai, tai būtų pravažiavęs tas barstytuvas ir tiems autobusams, kaip ir būtų galimybė pratęsti savo kelionę.“

Stojo ir vilkikai:

„Nebegaliu pravažiuoti niekur. Skersai fūra stovi b***t. Per visą kelią.“

„Karoče, kas link Gariūnų važiuojat, geriau nevažiuokit, nes, kaip suprantu, arba dvi, arba trys fūros susiskersavę ir čia, karoče, visi stovi.“

Sudėtinga situacija buvo ir kelyje Vilnius–Kaunas. Iš Kauno į Kirgiziją vyrai vežė mašinas, bet, kaip patys sakė, dėl slidaus kelio, priekaba su mašinomis nuskriejo nuo asfalto: „Plikledis, todėl viskas taip ir įvyko. — O jūs pats, jums nieko nenutiko? — Ne.“

Dirbti iš namų, dar vakar paragino Vilniaus valdžia – kad kuo mažiau žmonių išvažiuotų į gatves ir nekiltų dar didesnis chaosas. Bet tikrai ne visi turi tokią galimybę pasilikti namie:

„Žinokit, baisu, tragedija. — Tikėjotės? — Tikrai ne.“

„Kiek laiko jau kasat automobilį? — Pusvalandį. — Pusvalandį? — Mhm.“

„Gal koks traktoriukas pravažiuos kada, nežinau. Gal savivaldybės koks, nežinau.“ „Nu iš ryto dar nelabai, bet vakar vakare, kai iš darbo teko grįžti, tai siaubas, žinokit.“

„Vos paeinam, vos paeinam. Nespėja valyti.“

„O kelininkai gerai valo, ar nelabai? — Nelabai. Nelabai, ponas.“

„Nusispjaut. — Viskas gerai? Ar nelabai? Ai, 4 varomi ratai? — Taip.“

„Nenormaliai. Taip, kaip ir vasarą nenormaliai su pievom, taip ir dabar su sniegu nenormaliai.“

„Traukėm ne vieną. — Kiek ištraukėt? — Kokius 6 gal.“

„Nevažiavau, va pėškom ir einam. — O automobilį vairuojat šiaip? — Vairuojam. Kastuvą nusipirkau jau, pasidėjau, reiks atsikasinėti kiemą.“

Sostinės gatvės pradėtos valyti dar vakar per pietus. O apčiuopiamesnį rezultatą pasiekė tik šiandien ryte.

„Mūsų ekipažai sukosi nuo pat 12 valandos be perstojo. Ir maždaug tik tada, kai tos lenktynės su sniego malūnais baigėsi, apie 5 valandą, kai snygis aprimo ir sugebėjome atsivalyti gatves tinkamai. — O kiek tų ekipažų iš viso, kiek žmonių, visus teko leisti į darbą? — Leidom visus, kai situacija klostėsi tokiu būdu, tai tikrai taupytis nėra kur“, – teigia „Grindos“ atstovas Egidijus Steponavičius.

Ne ką geresnė situacija buvo ir Kaune. Kaip ir vilniečiai, Kauno gyventojai taip pat slidinėjo gatvėse, šaligatviais pėstieji klampojo, tarytum nebūtų šaligatvių:

„Teko pabuvoti užsienyje, Lenkijoje, tai ten labai gražu, na, bet čia pas mus tai bjaurios gatvės, bjaurios. Ir nevalytos, ir nebarstytos.“

„Kitų nesuprantu, kodėl važinėja apsnigę. Važiavom į polikliniką, apsnigęs pastabdė ir viskas nukrito ant priekio, jam valytuvai nevalo.“

„Su aukštakulniais ar su basutėmis niekas nevaikšto, tam yra žieminiai batai, tam yra žiema ir čia viskas yra puiku.“

Magistralinius ir rajoninius kelius prižiūrintys kelininkai tai pat aiškina, kad dirbo visą naktį. Pluša ir dabar.

„Gali būti, kad kažkurie „rajonkeliai“, kur mažas intensyvumas, kurie yra nepatogūs į maršrutą, gali būti dar nenuvalyti, bet jų nuvalymui mes dar turime pakankamai laiko pagal mums užduotus normatyvus“, – tikina „Kelių priežiūros“ atstovas Petras Džervus.

Barstytuvai ratus po miestą suka ir Šiauliuose. Andrejus į savo pamainą kėlėsi 3 nakties ir išjudėjo tvarkyti miesto gatvių. Sako juokeliai, kad kelininkus žiema užklupo netikėtai jau nebejuokingi.

„Atsibodę. Dirbam mes, niekas mūsų neužklumpa, bet sninga visą dieną, visą naktį, tai čia... Valysim ir valysim“, – sako barstytuvo vairuotojas Andrejus.

Sinoptikai sako, kad per pūgą iškrito net iki 40-ies centimetrų sniego, dėl to Vilniaus ir Kauno oro uostuose buvo atšaukta per 20 skrydžių. Daugiausia vakarų Lietuvoje sutriko elektros tiekimas, šiandien be elektros buvo apie 4 tūkstančiai gyventojų. O Vilniuje dar vakar vakare pagalbos ėmė šauktis futbolininkai – Pilaitės pripučiamas kupolas nuo didelio kiekio sniego gali suplyšti, tad skubiai sušaukta talka sniegui nukasti.

„Prasidėjo tie didieji darbai nuo vakar vakaro, nuo kažkur 21 valandos, kai viską metėme ir mūsų bendruomenė atvažiavo ir padėjo. Skaičiuojame, kad nuo 50 iki 100 žmonių buvo atvažiavę mūsų pagalbininkų“, – sako Baltijos futbolo akademijos atstovė Ieva Gasparavičiūtė.

Maždaug 40-ies pagalbos prašymų sulaukė ugniagesiai gelbėtojai. Jų šaukėsi ir gyventojai, ir kolegos iš kitų tarnybų.

„Padedam kitom tarnybom ištraukti užklimpusius automobilius, buvo atvejis, kai mokyklinis autobusiukas su vaikais, patekęs į bėdą, nuvažiavęs nuo kelio, tai tokiais atvejais mes visada padedame“, – tvirtina Ugniagesių gelbėtojų atstovas Henrikas Baldauskas.

Dėl oro sąlygų negalėdami privažiuoti prie sandėlių prekių iškrovimui, vilkikai šiandien sudarė didelę spūstį ir Vilniaus Kirtimų gatvėje, policijai teko net visai sustabdyti eismą kelių kilometrų atkarpoje. Sinoptikai sako, kad nėra įprasta, jog toks kiekis sniego iškristų taip greitai. Bet turi ir gerų žinių.

„Po truputį snigs ir toliau, antradienį ciklonas, nors ir tols nuo Lietuvos link Estijos, bet mūsų šalies orus jis dar tebelems. Naktį kiekiai nebus tokie dideli, o antradienio dieną sniego dar labiau sumažės ir pasnigs tik protarpiais“, – teigia sinoptikas Vytautas Sakalauskas.

Kai kuriose kaimiškose vietovėse, dalis mokyklų nusprendė pamokas vaikams rengti nuotoliu. Dėl įvairių ligų, o ir dėl didelio sniego kiekio bei nenuvalytų kelių, šiandien į mokyklas atvyko ne visi moksleiviai.