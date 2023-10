Šios medžiagos trūksta kas trečiam lietuviui: Unikauskas parodė lengvą būdą, kaip tą patikrinti

Cinko negali būti nei per daug, nei per mažai, pasakojo A. Unikauskas. Jei puola peršalimo ligos, galbūt dėl to kalti ne virusai, o cinko trūkumas.

„Kadangi tai yra mineralas, kurio mūsų organizmas negamina, mes jį galime gauti tik su maistu. Skirtingai nei kalcio ar magnio, cinko mūsų organizmui reikia labai mažos dozės“, – teigė žymus daktaras.

Anot specialisto, cinko paros norma moterims yra 8 mg, o vyrams – 11 mg.

Atlieka svarbų vaidmenį

Gydytojas paaiškino, kad cinkas žmogaus organizme atlieka svarbias funkcijas. Vienos jų: vaikų augimas ir vystymasis, testosterono ir progesterono gamyba, sveika oda, nagai ir stiprus imunitetas.

„Jei jums trūksta cinko, kentės visi mano išvardinti dalykai – bus sausa oda, žemas hormonų lygis“, – sakė A. Unikauskas.

Pagrindinės priežastys, dėl ko žmonėms trūksta cinko yra perdirbtas maistas ir stresas.

„Perdirbimo procese cinkas tiesiog dingsta. O, kai simpatinė nervų sistema aktyvuoja režimą „bėk arba kovok“, jo metu yra eikvojamas cinkas, magnis ir kalcis. Jei patiriate lėtinį stresą, beveik garantuoju, kad turite latentinį cinko trūkumą“, – pasakojo gydytojas.

Be šių didžiųjų cinko trūkumo priežasčių yra dar viena – varis. A. Unikauskas jį vadino cinko antagonistu. Pasak gydytojo, varis ir cinkas vienas kito atžvilgiu turi būti balanse.

10 sekundžių skonio testas

Cinko trūkumą organizme padės nustatyti 10 sekundžių skonio testas. A. Unikausko teigimu, testo rezultatai bus tiksliausi, jei valandą laiko prieš testą nieko nevalgysite ir negersite, išskyrus vandenį.

Į pusę stiklinės vandens reikia pasidaryti cinko koncentratą – supilti cinko miltelius, be jokių kitų priemaišų.

1–2 arbatinius šaukštelius tirpalo paimti į burną ir laikyti lygiai 10 sekundžių.

Rezultatai: jei išgėrus cinko tirpalo burnoje nejuntate metalo skonio – jums cinko trūksta. Jeigu metalo skonį jaučiate nestipriai, tada organizme yra nedidelis cinko trūkumas. Na, o jeigu jaučiate stiprų ir net nemalonų metalo skonį – cinko pakanka.

Laidoje A. Unikauskas atskleidė ir kitą būdą, kaip patikrinti, ar jums trūksta cinko. Jį sužinokite pažiūrėję vaizdo įrašą straipsnio pradžioje.

Laidą „Kviečiame daktarą" žiūrėkite šeštadieniais 11:30 per TV3!

Straipsnis parengtas pagal TV3 laidą „Kviečiame daktarą".