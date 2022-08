Serbijos valdžia kalba Putino žodžiais – grasina denacifikuoti Kosovą

Savo ruožtu Serbijos prezidento partijos narys prabilo Putino žodžiais ir pareiškė, kad kylant įtampai, Serbija gali būti priversta pradėti Balkanų denacifikaciją.

Šiauriniame Kosovo Mitrovicos mieste gaudžia oro pavojaus sirenos. Sekmadienį ten įsiplieskė Rusijai naudinga, o galbūt net jos pačios kurstoma įtampa tarp etninių serbų ir Kosovo albanų.

Kosovo serbai ėmė lieti įsiūtį dėl to, kad nuo pirmadienio Kosove turėjo nustoti galioję jų serbiški pasai. Be to, iš etninių serbų Kosovo valdžia pareikalavo serbiškus automobilių numerius pakeisti kosovietiškais. Dėl to serbai ėmė blokuoti kelius ir laidyti šūvius į Kosovo pareigūnus.

„Artimiausios valandos ir dienos gali būti sunkios. Susidūrėme su gerai mums žinomu serbų nacionalšovinizmu. Dirbsime dieną ir naktį dėl mūsų piliečių ir demokratinės respublikos. Ir kartu mums pavyks palaikyti tvarką kiekviename šalies kampelyje“, – tikina Kosovo premjeras Albin Kurti.

Naktį padėtis dar labiau paaštrėjo. Kosovas pasienyje ėmė telkti pajėgas ir uždarė du pasienio punktus. Kosovo valdžia sako, kad nauji reikalavimai serbams – atsakomieji. Tokie, kokius jau yra priėmusi Serbija Kosovo albanams. Tačiau mažuoju V. Putinu vadinamas Serbijos prezidentas pareiškė, kad serbų užgauliojimas ir diskriminacija Kosove esą nieko gero neatneš.

O prezidento partijos narys Vladimiras Dukanovičius pareiškė, kad jei įvykiai taip klostysis ir toliau, Serbija bus priversta imtis Balkanų denacifikacijos.

„Viskas, ką galiu pasakyti yra tai, kad mes sieksime taikos. Bet iš karto pabrėžiu – nepasiduosime ir Serbija laimės. Jei prasidės serbų persekiojimas, šaipymasis iš serbų ar serbų žudymas – Serbija nugalės“, – sako Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičas.

Įtampą tarp Kosovo ir Serbijos ėmėsi malšinti Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga, o NATO misijos Kosove atstovai pareiškė, kad konflikto atveju Kosovą gins. Galiausiai, po konsultacijų su Vakarų partneriais Kosovas, kuriame gyvena apie 50 tūkstančių etninių serbų, visgi sutiko dar mėnesiui atidėti naujų taisyklių įsigaliojimą.