Šaltis ir sniegas kausto ne tik Lietuvą: Vokietijoje dėl slidžių kelių įvyko per 200 avarijų

Nors ir karantinas, Anglijos gyventojai skuba džiaugtis retu svečiu – sniegu. Nuo kalnelių su čiuožynėmis leidžiasi ir maži, ir dideli. Į parkus britai patraukė po to, kai dalį rytų Anglijos vietovių nuklojo 14 centimetrų sniego sluoksnis. Sniego debesis čia atnešė audra „Darcy“.

Tiesa, artimiausiomis dienomis žiema nesitrauks – dar daugiau sniego čia iškristi turėtų ateinančią parą. Be to, Jungtinėje Karalystėje siautėja ir audringi vėjai. Safolke vienas su jėgos aitvaru sportavęs vyras per audrą užsimušė.

Nyderlanduose taip pat pasiekė „Darcy“ ir pirmą kartą per dešimt metų į šalį atnešė šešis laipsnius šalčio ir tiek sniego. Didžiojoje šalies dalyje žemę nuklojo 5-10 centimetrų sluoksnis, kai kur – 30-ies.

Olandams tai jau ekstremalios oro sąlygos, tad šalyje uždaryti visi koronaviruso testavimo centrai, sustabdytas traukinių eismas, laikinai uždaryti teko ir Eidhoveno oro uostą.

Tuo metu Vokietijoje smarkiai sutriko traukinių ir automobilių eismas. Vien vakar apledėjusiuose šalies keliuose pareigūnai užfiksavo 222 avarijas.