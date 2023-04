Rusija didžiuojasi raketomis pataikiusi į Ukrainos daugiabutį: išplatino nuotrauką su užrašu „Tiesiai į tikslą“

Ten iš griuvėsių ugniagesiai vis dar traukia žuvusiųjų kūnus, o Dnipre per ataką žuvo mama ir jos trejų metų dukrytė. Iš viso per naktinius smūgius Putino orda pražudė mažiausiai 19 žmonių.

O baisiausia, kad tuo didžiuojasi – ryte gynybos ministerija išplatino nuotrauką su kylančia raketa ir užrašu „Tiesiai į tikslą“.

Jauna moteris Umanėje rauda po to, kai jos butą sudrebino galingas smūgis. Į daugiabutį pataikė rusų sparnuotoji raketa: „Raketa pataikė į mūsų namus. Mes visi kruvini. Visi stiklai išlėkė. Čia vaikų miegamasis. Ačiū Dievui, visi gyvi.“

Umanėje devynaukštis liepsnoja kaip pragare. Tik čia ne pragaras, o tikrojo rusų veido atspindys. Už kadro – beviltiškas verksmas. Iki paryčių ugniagesiai gesina milžiniškus gaisrus. Ugnis trukdo gelbėti žmones.

REKLAMA

REKLAMA

Ir tuo metu, kai gelbėtojai po bemiegės nakties iš griuvėsių pradeda traukti žuvusių žmonių kūnus, o jų artimuosius drasko skausmas...

Rusijos gynybos ministerija išplatina nuotrauką su skriejančia raketa ir užrašu „Tiesiai į tikslą“ bei grotažyme „HerojaiZ“.

REKLAMA

„HerojaiZ“ – tai rusų karo nusikaltėliai. Per šią ataką Umanėje jie pražudė net 17 žmonių. Tarp jų – trys vaikai. Dar 18 namo gyventojų sužaloti.

„Sutikau kaimynus dar vakar vakare. Mes visi dirbome vienoje gamykloje. Visi įsikūrėme čia 1993-iaisiais, kai pastatė namą. Visi savi... O dabar jų nebėra“, – kalba daugiabučio gyventojas Serhii.

„Mano dukters klasės draugė gyveno sunaikinto namo devintajame aukšte. Nežinau... Meldžiuosi, kad ji būtų gyva. Tai siaubinga tragedija“, – sako daugiabučio gyventoja Olha.

REKLAMA

REKLAMA

Visgi, matant kokia žala daugiabučiams padaryta, akivaizdu, kad aukų gali būti ir daugiau.

„Viena daugiabučių bloko dalis yra visiškai sugriauta. Pirminiais duomenimis, ten gyveno 109 žmonės. 27 iš 46 butų yra visiškai sunaikinti“, – teigia Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihor Klymenko.

Dnipre rusų raketa pataikė į statybinių medžiagų angarą. Jame akimirksniu kilo gaisras, kuris išplito 400 kvadratinių metrų plote. Aukų čia išvengti pavyko – gelbėtojai griuvėsių prispaustą moterį išvadavo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau dar vienam okupantų smūgiui su žeme sulyginus gyvenamąjį namą, žuvo 31-erių moteris ir jos trejų metukų dukrytė.

Iš viso per šią teroro naktį – taip ją pavadino V. Zelenskis – Ukrainos oro gynyba numušė 21-ną iš 23-ijų sparnuotųjų raketų, taip pat du dronus kamikadzes. Beje, pirmą kartą po 51 dieną trukusios pertraukos raketa atskriejo ir į Kyjivą, tačiau, laimė, didesnės žalos nepridarė.

Tuo metu V. Putinui lankantis dronų gamykloje ir tariantis, kaip juos geriau išnaudoti kariniais tikslais Ukrainoje,

REKLAMA

Kremliaus link jau juda karinės technikos kolonos. Iki „koloradinio“ Pergalės dienos parado liko dešimt dienų, tad ten naktimis vyksta repeticijos. Kadangi Rusijai jokių pergalių mūšio lauke Ukrainoje pademonstruoti nepavyksta, savo karinius raumenis V. Putinas demonstruoti bandys parade.

Tik ir technikos atsargos po milžiniškų netekčių Ukrainoje gerokai išsekusios. Kyjivo duomenimis, Rusija mūšio lauke prarado jau daugiau nei 3600 tankų, per 7000 šarvuočių, po 300 lėktuvų bei sraigtasparnių bei 18 karo laivų. Dėl to Rusijos karo pramonei tenka dirbti trimis pamainomis, be savaitgalių ir šventinių dienų.