Remigijus Žemaitaitis džiaugiasi kilusiu skandalu: „Net sugebėjom ir partiją įkurti“

Remigijus Žemaitaitis dar pernai įplieskė didžiulį skandalą, kai savo feisbuke paskelbė pirmąjį pasipiktinimo bangą sukėlusį įrašą apie žydų tautą. Kaltino žydus prieš 90 metų naikinus lietuvius, ir net sudeginus vieną Lietuvos kaimų.

Tik vienu įrašu viskas nesibaigė, Žemaitaitis pozicijos neišsižadėjo, ir toliau tęsė viešas patyčias.

„Po tokių įvykių nelieka nuostabos, kodėl gimsta tokie pasakymai: „lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom“ ir „imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką...“, – kalbėjo Seimo narys.

REKLAMA

REKLAMA

Neapsikentę tokio politiko elgesio, seimūnai sudarė apkaltos komisiją ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą, kuris šiuo metu tiria, ar R. Žemaitaitis, publikuodamas minėtus įrašus apie žydus socialiniuose tinkluose, nesulaužė Seimo nario priesaikos, ar nepažeidė Konstitucijos.

REKLAMA

Skandalingus politiko įrašus tirti ėmėsi ir prokurorai. Žemaitaitį apklausė, o šią savaitę generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą, prašydama parlamentarų panaikinti Žemaitaičio teisinę neliečiamybę.

Pranešime spaudai nurodė, kad įvertino duomenis dėl viešo tyčiojimosi, žmonių grupės niekinimo ir neapykantos skatinimo prieš žydų tautybės žmones. Tik pats Žemaitaitis savo žodžių neišsižada ir teisėsaugos dėmesį vadina reklama.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai ačiū jiems, kad prisideda prie to žinomumo, dėka to skandalo net sugebėjom partiją įkurti, tai jei jie to siekia, galiu dar kartą padėkot“, – kalbėjo parlamentaras.

„Žmonės žiūri, kurį seimo narį dažniau parodė tam tikrose visuomenės informavimo priemonėse, kiti gal vertina kad yra drąsus“, – svarstė socialdemokratas Algirdas Butkevičius.

„Jis per visus tuos jo tardymus ir kaltinimus sugebėjo sukurti ir partiją ir aš neabejoju, kad dar sugebės išsukti ir rinkimų kampaniją“, – įsitikinusi Seimo narė Agnė Širinskienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Įžvelgia naudą

Savo pozicijos politikas taip pat neišsižada. Sako, kad vieši teismai – proga įrodyti savo tiesas. Parlamentarai į pavasario sesiją rinksis kovą, tuomet ir išklausys generalinės prokurorės.

„Pagal susiklosčiusią situaciją nematau, kad būtų tas atvejis, kai klausimą reikia spręsti ypač skubiai“, – teigė parlamentaras Jurgis Razma.

Balsavimas bus atviras, kitaip nei apkaltos atveju. Neliečiamybei panaikinti užteks dalyvaujančių daugumos balsų.

REKLAMA

„Seimo nariai turėtų leisti prokuratūrai atlikti savo darbą iki galo ir, jei po jų sprendimo būtų kreipimasis į teismą, tai ten ir būtų atsakyta, ar yra nusikaltęs Remigijus Žemaitaitis, ar ne“, – pridėjo jis.

„Seimas neturi trukdyti teisėsaugai. Jeigu teisėsauga mano, kad Seimo narys turi būti apklaustas, ar jam turi būti pareikšti įtarimai, tai Seimo mandatas negali būti kliūtimi vykdyti teisėsaugos darbą, tai aš balsuosiu už prokurorės kreipimąsi, kai bus posėdis“, – atskleidė liberalas Eugenijus Gentvilas.

REKLAMA

„Jei elgsimės kitaip, negalim deklaruot, kad esame teisinė, demokratinė valstybė. Reiškia, ignoruojam prokurorų ir teismų priimtus sprendimus“, – tvirtino Seimo narys A. Butkevičius.

O štai kai kurie opozicijos politikai generalinę prokurorę kritikuoja.

„Tai čia kvepia politine cenzūra. Taip, pasisakymai buvo ant ribos, pasisakymai buvo labai aštrūs, bet pasikartosiu – dar aštresnių pasisakymų matau Didžiosios Britanijos, Škotijos, kitų parlamentų diskusijose“, – įsitikinęs darbietis Andrius Mazuronis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Mazuronis sakė, kad prokuratūra taiko dvigubus standartus.

„Aš pasigedau generalinės prokuratūros vertinimo, kai čia „valstybės kūrėjas“ po Seimą vaikščiojo ir neapykantą skleidė, mano nuomone, ne ką mažiau, nei kad Žemaitaitis savo pasisakymuose. Kiek mes turim valstybės kūrėjų, o LRT čia vieną tokį „pusdurnį“ apdovanojo“, – kalbėjo jis.

„Seimas keistai atrodo, kai turime Gražulio mygtukus, Žemaitaičio post‘us, ir, kai turime Gapšį, kuris yra likęs po apkaltos Seimo daugumos išteisintas. Tai aš matyčiau didesnę Gapšio problemą, negu kad Žemaitaičio post‘ų“, – dėstė A. Širinskienė.

Jei seimūnai pritartų neliečiamybės panaikinimui, tai leistų prokuratūrai kreiptis į teismą.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.