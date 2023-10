Pristatytas Playstation 5 Slim ir kas blogai su CS2?

Antroje laidos dalyje išvysite nešiojamų konsolių ateities produktą ir pamatysite, kas darosi paragavus traškučių su velniškai aštriais pipirais.

Tinklalaidėje kalbėjome apie:

00:00 Intro

01:08 Ką žaidėme praeitą savaitę?

25:28 „Gameroom.lt“

30:49 NAUJIENOS: naujos „Sony“ konsolės

34:37 „Blizzard“ žaidimai bus „Gamepass‘e“

38:44 „Disney“ įsigys „EA“?

40:33 Sugrįžta „Guitar Heroes“

42:08 „Gollum“ žaidimo atsiprašymas

45:28 „The Last of Us 2 Remastered“

48:23 „Chazz.lt“

53:21 Ar „Cyberpunk“ tęsinys bus pirmo asmens

54:29 „CoD Mobile“

55:51 „Redfall“ visiškam dugne

56:27 „Call of Duty Warzone 3 Open Beta“

58:00 „Rawpowders.lt“

01:00:04 Sigito prietaisas

01:07:21 Kokį žaidimą apleidom, bet grįžtume sužaisti

01:09:35 Išvardinom visus savo „gaming“ build‘us

01:12:33 Ką norėjom sužaist, bet niekad neįsidiegėm

01:14:09 Rinktumėmės tik „multiplayer“ ar „singleplayer“

01:16:56 Kada „Jovani“ pakviesim

01:19:02 Apie „The Last of Us SAGA“

01:24:58 Ar ieškom indie žaidimų

01:27:17 Pirmas dalykas, kuris sužavi naujame žaidime

01:29:10 Įsimintiniausios detalės žaidimuose

01:33:07 Kada vėl ateis Sofija

01:34:14 „Contribee“

01:37:19 Outro