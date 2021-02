Prieš teismą stojo Lukašenkai iššūkį metęs opozicionierius Babaryka

Į teismo narvą atvesdintam Babarykai Aliaksandras Lukašenka rugpjūtį įvykusiuose prezidento rinkimuose dalyvauti taip ir neleido. Didžiulio palaikymo tarp baltarusių sulaukęs opozicionierius dar birželį buvo areštuotas ir apkaltintas kyšininkavimu ir pinigų plovimu.

Opozicija tvirtina, kad kaltinimai politiškai motyvuoti kaip ir kiti šiuo metu buldozeriu prieš opoziciją vykdomi teisiniai persekiojimai. Iki įkalinimo A. Lukašenkai iššūki metęs Babaryka vadovavo Rusijos energijos milžinės „Gazprom“ banko padaliniui Baltarusijoje „Belgazprombank“.

Į Minsko teismo rūmus, kuriuose vyko bylos nagrinėjimas nuo ryto bandė patekti didžiulis būrys žurnalistų ir Babarykos rėmėjų, tačiau jiems į vidų patekti neleista. Rėžimas stengiasi, kad paprasti žmonės negalėtų sužinoti nieko apie, pasak nepriklausomų ekspertų, vienašališkus tesimus, kuriuose sprendimas priimamas iš anksto.

Be to, dieną prieš teismą Lukašenkos smogikai surengė dešimtis kratų žurnalistų, teisių gynėjų ir profesinių sąjungų narių namuose ir biuruose. Prieš teismą Babaryka per savo advokatą baltarusiams perdavė, kad „tamsa, pikta valia ir melas negali trukti amžinai.“