Prie „Tele2“ atstovybės – dėl sveikatos išsigandę žmonės: jie nenori savo kaime operatoriaus bokšto

Plakatai, rūstūs veidai ir nerimas širdyje: „Kodėl telefono neleidžia laikyti prie galvos, o čia tokį bokštą.“

Prie „Tele2“ atstovybės Gargžduose vyksta piketas. Ten susirinkę Antkopčio kaimo gyventojai reikalauja nutraukti telekomunikacijos antenos statybas šalia jų namų.

„Fizika ir mokslas, kad radijo bangas jis skleidžia, kurios tarsi atitinka visuomenės sveikatos normas. Bet niekur nėra parašyta, kad nekenkia. Aiškiai, didelėm raidėm, niekur neparašyta, kad nekenkia“, – sako Antkopčio seniūnaitis Tadas Mockus.

„Man rūpi irgi sveikata. Yra kaimas, senėja, žmonės ir serga, ir vaikai auga. Norisi jaunimui, kad būtų sveikesnė aplinka“, – kalba Antkopčio gyventoja Asta.

„Yra sergančių daug vėžiu. Kaimelis mažas. Nu išnyksim visai“, – tikina Antkopčio gyventoja Virginija.

„Apie 80 metrų iki mano sodybos. Nelabai kaip. Visi sako, kad nekenkia, o kaip iš tikrųjų yra, niekas nežino. Bus po kokių dešimt metų – sorry, viskas ten nelabai gerai vyksta“, – sako Antkopčio gyventojas Audrius.

Iš Vilniaus atvykusi „Tele2“ atstovė aistras bando raminti. Sako, kad antena jokio pavojaus nekelia. O ir savivaldybė leidimą davė.

„Bendruomenių nuomonės būna labai įvairios ir išsiskiriančios. Vieni kaip tik mums skambina ir prašo pagerinti ryšį, klausia kada greičiau tą bokštą pastatysime. Dabar Lietuvoje „Tele2“ veikia virš 1400 bokštų ir tokį atvejį turime pirmą kartą“, – teigia „Tele2“ viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė.

Bokštą „Tele2“ stato gavusi visus leidimus. Anot sveikatos specialistų, tokių objektų sanitarinės zonos ir atstumai nuo gyvenamųjų namų seniai nereglamentuojami. Kuo antena aukštesnė, tuo mažiau pavojaus ji kelia, mat spinduliai nuo antenos viršaus keliauja tiesia linija, o ne žemyn. Ši antena bus net 60-ies metrų aukščio.

„Tikrai baimintis nereikia, nes vienas dalykas – projektuotojai, kurie rengia viską, paskaičiuoja, be to, pradėjus objektą eksploatuoti per dvidešimt darbo dienų atliekami yra matavimai. Realūs matavimai gyvenamoje aplinkoje tuose taškuose, kur numatyti. Po to periodiškai kas du metus taip pat atliekami matavimai“, – aiškina Klaipėdos visuomenės sveikatos centro vadovas Raimundas Grigaliūnas.

Tačiau gyventojai vis tiek pikti. Žmonės piktinasi, kodėl jos nebuvo galima statyti pievoje kaimo pakraštyje.

„Tegul stato, yra tos vietos ir elektros prieigose kaimo. Puikiai tos vietos yra, bet pasirinkimas toks suglumino kaimo bendruomenę“, – tvirtina T. Mockus.

„Ir dabar mes turim tokį kaip svetimkūnį gamtos, kuris yra 60-ies metrų bokštas, kuris iš visur matysis. Jis bus kaip tikra rakštis“, – kalba Vėžaičių seniūnas Alvydas Mockus.

„Mes nenorime bokšto Antkopčio viduryje, mes nesame prieš technologijas, prieš inovacijas, bet prieš bokštą viduryje kaimo“, – kalba Antkopčio gyventoja Aušra.

„Žmonių nuomonės neatsiklausė. Yra kaime žmonės, atsiklauskit, kur norim statyti, ir prašom“, – sako Antkopčio gyventojas Valdas.

„Tele2“ atstovė aiškina, jog vietą specialistai parenka atsižvelgdami į daugybę kriterijų.

„Šitas bokštas yra suplanuotas taip, kad kuo geriau papildytų jau esamą tinklą. Ir jis yra suplanuotas šalia autostrados, nes būtent ten trūksta to ryšio padengimo“, – aiškina A. Buitkutė.

Tad, panašu, kad „Tele2“ nusileisti nežada. Šimtus tūkstančių eurų kainuojantis bokštas vis tiek anksčiau ar vėliau čia stovės. Tačiau ir Antkopčio gyventojai pasiduoti neplanuoja bei žada kreiptis į teismą. Tiesa, piketuotojams „Tele2“ atstovai pasiūlė ir kavos. Dalis jų ja pasivaišino, kiti griežtai atsisakė.