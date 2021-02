Į Šilalės ligoninę antro skiepo ėjo iš Vilniaus atvykę, galimai be eilės pirmąją vakciną sausio pradžioje gavę, privačios greitosios pagalbos stoties vadovo iš sostinės Ričardo Ūselio šeimos nariai, taip pat šios bendrovės direktorius atsakingas už kokybę Algirdas Radvila ir vilnietis verslininkas Juozas Pranckevičius.

Pastarasis yra Ūselio žmonos brolis, buvęs „Ambulansas“ akcininkas. Pats Ričardas Ūselis antro skiepo neatvyko. Pakėlęs ragelį ir išgirdęs, kad jam skambina žurnalistai norėdami išsiaiškinti kodėl vyras neatvyko, šis greit baigė pokalbį.

„Pasigailėkit, ačiū, viso“, – sako „Ambulansas“ generalinis direktorius Ričardas Ūselis.

Vėliau jo žmona pasakojo, kad Ūselis neatvyko dėl ligos. O štai kiti neaiškiomis aplinkybėmis pirma vakcina paskiepyti vilniečiai iš pradžių nuo filmavimo kamerų slėpėsi ir kol į ligoninė nebuvo atvežta vakcina, jos laukė kitame aukšte nei visi kiti ten vakcinuojami žmonės.

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Prie atomazgos artėja Šilalės skiepų skandalas

Vis dėlto, atėjus jų skiepo eilei nebeturėjo kur dingti ir prie vakcinavimo kabineto durų išsakė savo pozicijas. Ūselio šeimos nariai aiškina, kad yra savanoriai ligoninėse ar dirba „Ambulanse“, į Šilalę atvažiavo, nes iš kažko sužinojo, jog čia esančiame bendrovės biure yra atliekamų vakcinų, tad pasiskiepydami stengėsi jas išgelbėti.

„Pasakė, kad įmonėje serga žmonės ir negalės pasinaudoti skiepu. Mes kadangi stovėjom rezerviniam sąraše, atvažiavom ir pasiskiepijome. Tarp kitko, tų skiepų dar liko nuo įmonės daugiau. Taip, kad neprapultų vakcina“, – pasakoja vilnietė Marija Ūselienė.

„Iš šitos ligoninės paskambino kažkas ir pasakė, kad liks vakcinos. Ir, kad užpildyti sąrašą. Ir užpildė sąrašą. Aš nežinau, kas ten pildė sąrašą“, – teigia vilnietis Vytautas Ūselis.

„Pas mus turėjo skiepytis 21 asmuo, darbuotojas, o pasiskiepijo 15. Tai dar 6 liko skiepai“, – kalbėjo „Ambulsas“ direktorius kokybei Algirdas Radvila.

Po antrą skiepą nuo koronaviruso Šilalėje gavę svečiai iš sostinės nesijaučia padarę ką blogo, Specialiųjų tyrimų tarnyba mano kitaip. Sveikatos apsaugos ministerija remdamasi vakcinos gamintojo nurodymais palaimino šių asmenų antrą skiepą, mat tik viena vakcina iš dviejų būtinų gali pakenkti sveikatai.

Vis dėlto, STT teigimu už galimą skiepų eilės apėjimą vilniečiai turi būti nubausti. Jei asmuo per kyšį ar kitais būdais gauna skiepą, jam gali būti skirta pusantro tūstančio eurų bauda. Paaiškėjus, kad tokį eilę apeinantį sąrašą, sudarė juridinis asmuo, jam gresia net 6000 eurų bauda.

„Mes laukiam. Jei bus, tai sumokėsim. O ką mes. Juk mes ne kažkokių čia. Pasipriešinimo nerodom, kol kas tik prieš mus yra spaudimas“, – sako M. Ūselienė.

Ar reikės už vakciną vilniečiams į biudžetą sumokėti ne vieną tūkstantį eurų, STT pavedė nuspręsti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. O šio darbuotojai vis dar sprendžia.

„Tam, kad įvertintume visą situaciją ir būtų priimti atitinkami sprendimai, reiki platesnio įvertinimo ir išaiškinimo. Kol kas jokių sprendimų šioje situacijoje nėra priimta. Kaip ir sakau, iki vasario 10 dienos tai turi būti padaryta“, – pasakoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Justina Petravičienė.

Tiesa, jei vis dėlto visuomenės sveikatos centras pažeidimų šioje istorijoje neįžvelgs, vilniečiai dar lengviau atsipūsti negalės.

„Pagal administracinę teiseną baudas gali skirti tiek savivaldybės administracija, tiek Nacionalinis visuomenės sveikatos centras“, – teigia Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė Jurgita Grebenkovienė.

Tad Šilalės valdininkai laukia visuomenės sveikatos centro sprendimo ir žada, kad vilniečiams išsisukti nepavyks.

„Jeigu jie surašys protokolus ir nubaus, mes automatiškai to nebegalėsim daryti. Bet jeigu jie nesurašys tokiu pagrindu, mes to imsimės“, – kalbėjo Šilalės vicemeras Tadas Bartkus.

Kol baudų skyrimo atomazga dar neaiški, Šilalės skiepų istorija ir toliau kelia aistras visuomenėje. Anot miestelio vicemero, pats faktas, kad galimai be eilės paskiepyti asmenys vis tiek sulaukė antros vakcinos, gali tapti precendentu kitiems analogiškiems atvejams šalyje.

„Ką mes ištransliuojam visuomenei, kad kviečiam lipti per galvas, vykti į Šilalę ar kitą rajoną per savo pažintis ar per „blatą“ ir gauti vakcinas. Tikrai bloga diena tiek Šilalei, tiek man asmeniškai, tiek, manau, nemažai daliai Lietuvos gyventojų“, – sako T. Bartkus.

Vis dėlto, net pačių šilališkių nuomonės skiriasi:

„Privaloma duoti antrą skiepą, be reikalo nėra ko švaistyti.“

„Teisybės nėra ir nebus. O tą kvailą tokį žmogiuką kaip mane ir kaip ta visa Šilalė čia, ką nori tą darai su jais.“

„Bauda yra bauda, o skiepyti reikia, aš manau.“

Kol kas neaišku, ar vilniečius nubaus ir policija. Ar atvykdami pirmo skiepo jie nepažeidė karantino reikalavimų bei galimai neleistinai pažeidė savivaldybių ribas, pareigūnai dar aiškinasi.

Jei pavyks tai įrodyti, vilniečių laukia nuo 500 iki pusantro tūstančio eurų siekiančios baudos. Jei pustrečio šimto kilometrų iš sostinės į Šilalę važiavę vilniečiai įrodys, kad vyko pateisinamu tikslu, jie išvengs ir šių baudų.