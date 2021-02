Po Algio žodžių jo žmona dingo kaip į vandenį: jos ieškodamas važiavo iki pat Prancūzijos

Savo išgyvenimus ir visą situaciją Algis papasakojo TV3 laidos „TV Pagalba“ pokalbių studijoje.

„Tuo metu aš buvau išvažiavęs į Vokietiją, mes su žmona, su Lina, buvome suplanavę važiuoti pas vaikus į Angliją, bet kadangi situacija pasikeitė, buvo kalba namuose, kad aš su Linute negalėsiu važiuoti“, – teigė Algis.

Vyras taip nusprendė todėl, nes ir nuvykus į Angliją, ir vėliau grįžus į Lietuvą Algiui ir Linai po dvi savaites reikėtų praleisti saviizoliacijoje.

„O be darbo mes negalime likti, nes ir namai lizinginiai, kaip sako, bankui mokame už namus, ir automobilis lizinginis, kaip sakau, vienas kažkuris turi dirbti“, – pačios situacijos pradžią pasakojo Algis.

Vyras žmoną vykti išleido, o pats darbo reikalais išvyko į Vokietiją.

„Po to Vokietijoje užsidegė mano vilkikas. Aikštelėje vyrai man padėjo įveikti sunkumus ir po to mes su jais išgėrėme. Prieš tai dar dieną su ja kalbėjau, buvo viskas gerai. Po to vakare skambinomės ir, vėlgi, pradėjome kalbėti apie tą Angliją“, – prisiminė Algis.

Vyras pasakojo, kad pokalbis pakrypo visai kita linkme nei tikėjosi ir jis ją įžeidė.

„Ir atsimenu tokią frazę, kad „tu negalvok, kad grįžusi iš Anglijos vėl važiuosi į Vokietiją dirbti, taip nebus“. Sakiau, kad „jeigu tu vėl važiuosi į Vokietiją dirbti, tai gali dingti iš mano akių, kad aš tavęs nematyčiau“, – apie nemalonius žmonai skirtus žodžius kalbėjo Algis.

Grįžęs po kelionės vyras namus rado tuščius, tačiau nieko įtartino nepastebėjo. Dar nusprendė pasiteirauti kaimynės, ar ši matė jo žmoną, tačiau paieškos buvo nesėkmingos.

„Bandau skambinti, telefonas išjungtas – labai įdomu, bet lyg prancūzų kalba kalba tas atsakovas. Praeina kažkiek laiko vėl skambinu – telefonas atjungtas, niekaip nekelia, išvis išjungtas. Pralaukiu naktį – nėra, sekmadienį dieną – nėra. Ką man daryti?“, – pasakojo vyras.

Algis nusprendė kreiptis į policiją. Policija vyrui pranešė, kad jo žmonai viskas gerai ir ji šiuo metu yra pas vaikus, bet nenori su juo bendrauti.

„Dabar turime 2 su puse mėnesio. Aš bandžiau pas ją važiuoti į Angliją, galvojau ji susipras, parašys adresą. Norėjau nuvažiuoti, pasikalbėti. Ir išvažiavau, kaip sako, į žvaigždes. Kada aš atvažiavau iki Prancūzijos, jau liko iki kelto 100 km ir pradėjau daryti lengvą spaudimą, kad parašytų adresą, nes manęs gali paklausti, kur tu važiuoji, pas ką tu važiuoji“, – teigė Algis.

Mylimoji vyrui atsakė, kad šis važiuotų namo, nes niekas jo neįleis.

„Tai sakau, Linute, kodėl tu man vakar vakare negalėjai parašyti, kai aš dar buvau Lenkijoje ir galėjau apsisukti už 400 km nuo Lietuvos, o ne už 2000 km. Sakau, aš trys paros be miego. Atsakymo jokio. Po dviejų savaičių buvo parašyta „koks durnius važiuoja nežinodamas adreso“, – sakė vyras.

Algis norėdamas žmonai parodyti, kaip pasiilgo ir kaip jam yra sunku, parašė 70 laiškų.

