Įraše nufilmuota, kaip du vyrai Indijos Utar Pradešo valstijoje, Balrampure, pliaupiant lietui nuo tilto į Raptės upę išmeta kūną. Vienas vyras dėvi specialią apsauginę aprangą, o kitas – ne.

Kaip rašo dailymail.co.uk, policija surado ir sulaikė du įtariamuosius – Sanjay'ų Kumarą ir Manoj Kumarą. Teigiama, kad jie išmetė savo nuo COVID-19 mirusio giminaičio kūną, kuris į ligoninę dėl ligos pateko praėjusį antradienį, tačiau vos po kelių dienų, penktadienį, mirė.

Mirusiojo kūnas buvo atiduotas jo giminaičiams kremuoti, tačiau vietoj to jie nusprendė kūną išmesti į Raptės upę.

Shocking video of an elderly COVID patient's body being thrown in Rapti river in UP's Balrampur district has gone viral. Two men, including a close relative of the dead patient have been arrested in the matter. @NewIndianXpress @khogensingh1 @gsvasu_TNIE @TheMornStandard pic.twitter.com/xaeLMKSHKp