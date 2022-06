Paskutinės dienos pasirinkti elektros tiekėją: gyventojai pasakė, dėl ko delsia ir ko bijo

Likus vos keturioms dienoms iki nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimo 2 etapo pabaigos, trečdalis vartotojų to dar nepadarė – delsia maždaug ketvirtis milijono žmonių. Gyventojai ir toliau skundžiasi, kad sunkiai supranta pasiūlymų vingrybes ir sąlygas, o kai kurie ir iš viso piktinasi, kam to reikia, kai konkurentų pasiūlymai skiriasi vos cento dalimis. Energetikos ekspertai situaciją vadina nepateisama, o ministras nesistebi – viliasi, kad žmonės tiekėją pasirinks per artimiausius mėnesius po termino. Visgi Energetikos tarybos vadovas perspėja, kad pavėlavusiems gresia mokėti brangiau, kas per mėnesį gali sudaryti 3 ar daugiau eurų.