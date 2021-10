Pas įtariamuosius riaušėmis prie Seimo rado ir šaudmenų: jų ėmė išsižadėti net Petras Gražulis

Jis bandė prokurorę įtikinti, kad riaušės buvo suplanuotos iš anksto, pasitelkiant provokatorius. Tiesa, su dalimi riaušininkų „Facebook“ fotografavosi ir pats Gražulis, tačiau sužinojęs, ką veikė per riaušes šie žmonės, suskubo jų išsižadėti.

Nuo riaušių prie Seimo praėjo jau daugiau nei 2 mėnesiai, o kol teisėsauga aiškinasi kaltuosius, generalinę prokurorę ant kilimo parlamente išsikvietė negausus būrelis parlamentarų, su Petru Gražuliu priešakyje.

Prokurorei politikai surašė 14 klausimų – nuo policijos taktikos kvestionavimo, iki klausimo ar nereikėtų panaikinti įtarimus Šeimų sąjūdžio lyderėms, ir iki bandymų išgauti prokurorės žodžius apie valdančiųjų provokacijas.

„Kaip ilgametę patirtį turinti teisininkė ir prokurorė, manau, kad atsakydama į šį klausimą pasielgčiau neetiškai ir profesionaliai. Dėkoju už dėmesį“, – sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

„Prokurore, šiandien jūs dalyvaujate šou renginyje, kurį surengė antivakseriai, sąmokslo teorijų kūrėjai, potencialūs įtariamieji, potencialūs specialieji liudytojai, ar kitose bylose net ir turintys tam tikrą statusą“, – teigia liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas.

Gražulis sako, kad riaušės buvo suplanuotos valdančiųjų ir teisėsaugos. Klausė, ar yra garantijos, kad atsakomybės sulauks visi riaušių dalyviai, išskirdamas vyrą žaliais marškinėliais.

„Bet žiūrėkit, aš suprantu, kad čia jūsų bičiulis kažkoks. — Ne ne, tai ne šitas su žalia maike, toks buvo… — Tai, kad čia tas pats. — Va va šitas. — Taip. Ir šalia jūs. — Tai provokatorius gali ateiti ir prie manęs. Ir prie tavęs. — Nepažįstat šito žmogaus? — Nepažįstu.“

Gražulis suskubo išsižadėti ir su mėlynais marškinėliais policiją puolusio riaušininko.

„Šitas su mėlyna maike irgi svaidė butelius, spardė, irgi jūsų bičiulis? — Ne, ne bičiulis. Jis išėjo iš kalėjimo, pasitikom va šitas dvi, Vitoldą su Adelina, nu ir jis atsistojo, taigi nevysi žmogaus“, – kalba jis.

Ar nepasirodys daugiau Gražulio nuotraukų su riaušininkais, nežinia, mat įtariamųjų sąrašas ilgėja. Per paskutines kelias savaites įtarimų sulaukė dar keliolika žmonių.

„Tai naujausia informacija tai, kad yra 76 įtariamieji. Jiems skirtos kardomosios priemonės labai įvairios, nuo vienam yra skirta intensyvi priežiūra, kitiems yra skirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, dokumentų paėmimas“, – aiškina generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

REKLAMA

Be to, pas įtariamuosius buvo atliktos kratos, kai kurie dėl to „užsidirbo“ papildomų problemų.

„Pas vieną asmenį buvo rastas šaunamasis ginklas, pas kitą buvo rasti šaudmenys“, – tęsia ji.

Prokurorai riaušių kurstymu įtaria 4 žmones – Antaną Kandrotą Celofaną, Andrių Lobovą ir 2 neįvardijamas moteris. Prokurorai nedetalizuoja, ar tai byloje įtarimų sulaukusios Šeimų sąjūdžio tarybos narės.

Iš karto po riaušių, internetiniai veikėjai pradėjo ieškoti šio vyro baltais marškinėliais, kuris vienas pirmųjų pradėjo mėtyti akmenis į policiją, dar net nesutemus. Protestuotojų pusė aiškino, esą tai policijos, ar saugumo provokatorius, o šis įrašas to įrodymas. Bet apie savo veiksmus jis pats papasakojo Antanui Kandrotui, pravarde Celofanas.

Protesto ir riaušių dalyviai teisėsaugai kelia ir daug klausimų dėl galimo perteklinės jėgos naudojimo, tačiau atlikus tyrimą, policija ir prokurorai nustatė, kad pareigūnai dirbo tinkamai.