Parodė, kaip elgtis ištikus panikos atakai

„Tai neatsitinka per vieną dieną, tai yra ilgalaikio nerimo ir traumų pasėkmė. Po kurio laiko įvyksta „sprogimas“. Įvykus panikos atakai, tai labiausiai pasijaučia fiziškai. Žmogui ima trūkti oro, atsiranda skausmas krūtinėje, rankų tirpimas“, – apie panikos priepuolius aiškino specialistė.

Būtina keisti kvėpavimo įpročius

Patiriantiems panikos atakas rekomenduojama atkreipti dėmesį į savo kvėpavimą, atsikratyti tam tikrų įpročių. Neteisingas kvėpavimas turi įtakos tiek emocinei, tiek fizinei būklei.

„Šiuolaikinis žmogus kvėpuoja per dažnai – padaro per daug įkvėpimų, iškvėpimų per minutę, apie dvidešimt. O normalus, sveikas žmogus neutralioje būsenoje, turėtų padaryti tik šešis įkvėpimus per minutę. Taip pat dėl patiriamų baimių ir streso yra kvėpuojama viršutine kūno dalimi, kas yra neteisinga. Teisinga yra kvėpuoti pilvu. Kita didžiulė problema yra kvėpavimas per burną“, – klaidas dėstė I. Vilčiauskienė.

Ką daryti užklupus panikos atakai?

Užklupus panikos atakai, kvėpavimas dar labau pagreitėja ir situacija tampa nekontroliuojama. Dėl itin dažno kvėpavimo atsiranda per didelis deguonies kiekis kraujyje, kuris sukelia fizinius simptomus.

„Žmogus turi sąmoningai suprasti, kad oro jam netrūksta ir kad nuo panikos atakos niekas dar nemirė. Reikia perimti kontrolę į savo rankas ir sugražinti dėmesį į savo kvėpavimą. Reikia ilginti savo iškvėpimą, atsakingą už mūsų parasimpatinę nervų sistemą, kuri mus nuramina, atpalaiduoja“, – pataria specialistė.

Kvėpavimo pratimą, kuris gali padėti ištikus panikos atakai, pamatykite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

Laidą „Būk sveikas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10:30 per TV3 televiziją.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Būk sveikas“.