Pamatykite: žydinčių tulpių jūra virtę Burbiškio dvaro gėlynai

Burbiškio dvaro, Radviliškio rajone tulpyno gėlininkė Vida Jonušienė rodo šių metų parko lankytojų favoritę. Žemaūgę „Tarda“ veislės tulpę skirtą gėlynams:

„Jos ir žydi iš vieno kerelio po kelis ir ten Felicija palei hiacintus šviesiai raudonos irgi iš vieno svogūnėlio išeina daug.“

Skaisčiai geltoni su baltais pakraštėliais žiedeliai pagaliau nurungė pernykštę svečius labiausiai dominusią dvaro rausvąją tulpę, pavadintą „Korona“.

„Kiekvienais metais vis kitokie lankytojai ir kitokie norai. Šiais metais net nepaklausė apie tą koroną. Tiesiog nežinau pavargo nuo pandemijos lankytojai, grožisi kitomis spalvomis, tulpėmis“, – sako dvaro gėlininkė Vida Jonušienė.

Dvaro parke šiuo metu žydi tūkstančiai ryškiaspalvių žiedų, o sušilus orams čia pasipylė ir lankytojai. Tulpėmis besigrožintys žmonės sako išsiilgę šilumos, gamtos. O kai kam išvyka iš namų tampa ir puikia gimtadienio švente:

„Seniai buvęs, be to, karantinas. Pavargom nuo karantino ir to sėdėjimo namie“.

„Mano kaimynės yra gimtadienis 45-tas ir atvežė, kad mums būtų smagu. Prisiuostėm va taip“.

„Prieš 18 metų tuokėmės čia, buvom atvažiavę ir buvo kaip tik gegužės 9. Ir pati šventė buvo, ir tulpių... Tai, žinokit, palaikau tą tradiciją. Čia dažnai atvažiuoju, man atgaiva sielai. Labai pati mėgstu gėles“.

Iš viso Burbiškio tulpyne sukaupta beveik pusės tūkstančio tulpių rūšių kolekcija. Nors pirma kolekcija pasodinta dar 1995 metais, bet tulpes augino ir mėgo dvarininkai.

„Mykolo Boženskio iniciatyva, aišku, ne tokiais dideliais kiekiais, kaip mes dabar auginame, bet jos buvo auginamos oranžerijoje vazonėliuose, paskui išnešamos pavasarį į kambarius, puošiamos salės“, – pasakoja direktorė Laura Prascevičiūtė.

Šio parko gėlyne tulpės susodintos pagal 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios tradiciją – į lysves ir klombas. Nors daugelis galvoja, kad pražydinti tulpę juokų darbas, pasak dvaro gėlininkės, iš tiesų taip nėra.

„Labai kryžminasi reikia jas perkasti išrūšiuoti ir vėl sodinti mažiausias daigelio pasilikimas vaikučio duoda pasekmes“, – teigia V. Jonušienė.

Šiuo metu žydi daugiau kaip pusę visų dvaro tulpių rūšių, bet vėlyvos veislės tulpių žydėjimą pratęs iki gegužės pabaigos. Tad pasigėrėti žiedų jūra bus galima apie porą savaičių.

„Reiktų žinoti ir lankytojai to tikisi visuomet, kad visos tulpės vienu metu pražysta. Taip nėra. Jau yra nužydėjusių tulpių, kadangi kai kurios yra ankstyvos. Dabar žydi visos tos veislės, kurios ne vėlyvos“, – kalbėjo L. Prascevičiūtė.

Burbiškio dvaras jau antrus metus gyvena be renginių, kadangi laikomasi karantino reikalavimų, bet su pandemijos iššūkiais susidorota. Dvarą išgarsinusios tulpės užima tik nedidelę dalį, iš viso parką sudaro 28 ha.