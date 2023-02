Palangą užplūdę gyventojai žada naktį nemiegoti – laukia audros: „Gyvenam ne palapinėje, gal nenupūs“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Palangoje niūru, saulė pasislėpusi, retkarčiais purškia smulkus lietus. Tačiau oro temperatūra 6 laipsniai, vėjas nestiprus ir nešaltas. Tad žmonės iš visos Lietuvos išnaudoja ilgąjį savaitgalį. Net ir dirbantys tautiečiai šiandien pasiėmė išeiginę, tad kurorte gali praleisti net keturias dienas.

Palangoje žmonių apstu. Kavinių atstovai pasakoja, kad kaip atvažiavo tautiečiai į praėjusį savaitgalį vykusią stintų šventę, taip dalis ir liko. O naujai atvykusieji taip pat bando pasijausti lyg joje dalyvaujantys.

„Vis dar populiarios stintos. Kadangi jau artėja į pabaigą, kadangi šalčiai baiginėjasi, tai žmonės vis dar ragauja stintas. O šiaip pagrindas, kaip visada – cepelinai, bulviniai blynai, na tie, vadinamieji lietuviški patiekalai“, – pasakojo restorano „De Cuba“ vadovas Ričardas Macionis.

Užimti net dažniausiai mažais klientų srautais per ilguosius savaitgalius ar šventes besiskundžiančių privataus apgyvendinimo verslininkų siūlomi kambariai.

„Paprastai pas mus apsistoja vidutines pajamas gaunantys žmonės. Tai dvivietis kambarys šiai dienai 50 eurų kainuoja para. Manau, kad nėra daug“, – teigė „Svetingas šeimininkas“ pirmininkė Irena Švanienė.

Tiesa, privačiame sektoriuje dar yra vietų dviem už dvidešimt aštuonis eurus parai ar net galima išsinuomoti 6 miegamųjų namą už 300 eurų parai. O alternatyvų nėra – viešbučiai užkimšti.

„Palanga yra toks kurortas, kuris nepalieka savo svečių be nakvynės, be apgyvendinimo, tai tikiuosi, kad mūsų svečiai atvykę tikrai ras. Na, o iš tikrųjų gaila, atsiprašome, bet gal neras, neturės tokio didžiulio pasirinkimo, bet pasirinkti rezervacijų, manau, dar yra šiek tiek likę“, – tikino Palangos turizmo informacijos centro vadovė Rasa Kmitienė.

Šiuo metu Palangos viešbučiuose yra likę kambarių dviems parai už kiek daugiau nei du šimtus eurų. Juos siūlo vos du viešbučiai. Kituose net brangiausi kambariai išnuomoti.

Palangiškiai miesto svečius ilgąjį savaitgalį kviečia ir į įvairias parodas, edukacines programas, muziejus, renginius.

„Daugelis ilgąjį savaitgalį, matyt, tikrai ilsėsis ir džiaugsis pajūrio oru. Ilgieji pasivaikščiojimai, ramus poilsis, sveikatinimo procedūros – tai, kuo visada laukia ir vilioja Palangos kurortas“, – teigė Palangos turizmo informacijos centro vadovė.

Tiesa, ar iš tikrųjų bus ramu – dar klausimas. Sinoptikai prognozuoja, kad Lietuvą, ypač pajūrį, pasieks audra Otas. Šią naktį vėjas ims stiprėti nuo 22 valandos, gūsiai sieks net trisdešimt metrų per sekundę. Tačiau nuo antros valandos nakties vėjas ims rimti, gūsiai silpnės, o ryt per pietus vėjas pūs vos 15 metrų per sekundę greičiu.

Vis tik Palangos svečiai sako, kad naktį miegoti neis – ir ne iš baimės:

„Džiaugsimės, laukiam. Labai norim audrą ir jos padarinius pamatyti. Gyvenam ne palapinėje, gal nenupūs.“

„Man tai atrodo, kad įdomu, toks vis tiek kažkoks potyris naujas.“

Audrą galės stebėti ir Neringos gyventojai bei svečiai, o šių šį savaitgalį irgi netrūks. Neringoje nuo šio vakaro prasideda unikalių pramogų ir žuvies šventė „Stintapūkis“.

