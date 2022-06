Paaiškėjo, kas paliko realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“: prisijungė ir nauja dalyvė

Vilos šeimininkai iš pradžių paskelbė, kas pagal naujienų portalo tv3.lt lankytojų balsus surinko daugiausiai simpatijų.

„Trečioje vietoje pagal tv3.lt balsavimus mylimiausia tapo Gabrielė, antroje vietoje – Antanas, o pirmoje vietoje Meda“, – sakė Žygis.

Trečiu mažiausiai surinkusių žiūrovų balsų dalyviu tapo Ema

„Prieš paskutinę vietą užėmė Arijus, o paskutinę – Rimvydas“, – teigė šeimininkas.

Rimvydas žiūrovu sprendimu pirmasis turėjo palikti vilą.

Kitas dalyvis vilą paliko kolegų sprendimu. Su visais atsveikinti teko Arijui.

„Aš to ir tikėjausi, vakar gal nereikėjo pasakyti to, ką pasakiau. Dėl to noriu atsiprašyti“, – atsisveikindamas su dalyviais sakė Arijus.

Tačiau dalyviams ilgai liūdėti neteko, nes prie jų prisijungė dar viena mergina – Dovilė Rimkevičiūtė.

Atsisveikinimo emocijas galite išvysti reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.

Stebėdami dalyvių gyvenimą, besimezgančius santykius ir intrigas jiems kiek pavyduliaujate? Manote, kad atlikti užduotis galėtumėte geriau? O gal svajojate laimėti įspūdingą pinigų sumą? Tuomet tai – paskutinė galimybė užpildyti šou anketą ir dar spėti į paskutinį lėktuvą – Tenerifė jūsų laukia! Jūs galite tapti dar vienu realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyviu. Nebeatidėliokite ir pildykite anketą jau šiandien, nes tai – paskutinis jūsų šansas! Anketą rasite čia: www.tv3.lt/neviskasiskaiciuota/anketa

Realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ laidas žiūrėkite kiekvieną pirmadienį–ketvirtadienį 20:30 per TV3 televiziją, o dalyvių gyvenimą visą parą sekite per Go3!

Nuo šiol kiekvienas realybės šou žiūrovas gali dalyviams mesti iššūkį! Sugalvokite užduotį dalyviams, atsiųskite ją adresu https://www.tv3.lt/neviskasiskaiciuota/issukis ir galbūt jūsų užduotis taps ta, kurią atliks visi „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ dalyviai. Paįvairinkite dalyvių gyvenimą netikėčiausiais iššūkiais!

Beje, visų šių jaunų žmonių likimas kiekvieną savaitę priklauso būtent nuo žiūrovų – kas važiuos namo, o kas savo kelią realybės šou tęs ir toliau?

Tad nebūkite abejingi ir nepamirškite balsuoti už savo mėgstamiausią realybės šou dalyvį. Balsuoti galite čia.