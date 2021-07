Olimpiniame šalių parade dėmesį kaustė Tongos vėliavnešys – žygiavo pusnuogis

Tongai atstovaujantis sportininkas Pita Taufatofua (37) šalių parade žengė pusnuogis. Sportininkas Olimpinėse žaidynėse dalyvauja jau 3 kartą ir tiek pat kartų nešė šalies vėliavą su tokia pačia apranga.

Internete juokaujama, kad šio momento šalių parade laukė visi internautai, o Pita Taufatofua taip ir nesugebėjo nusipirkti marškinėlių.

Savo akimis pamatyti Tongos vėliavnešį galite siužete, esančiame straipsnio pradžioje.

The Flag Bearer from Tonga still has not bought a shirt. #Tokyo2020 #Olympics #OpeningCeremony pic.twitter.com/vmN5erjZ2H