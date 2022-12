Oleksijus Arestovyčius: Rusija ruošiasi dar vienam dideliam puolimui sausį–vasarį

Visgi jau netrukus gintis nuo okupantų smūgių gali tapti lengviau. Vašingtonas svarsto apie oro gynybos sistemų „Patriot“ perdavimą Kyjivui. O ja naudotis ukrainiečius apmokytų amerikiečiai savo karinėje bazėje Vokietijoje.

Rusų pajėgų taikinys – gyvenamasis rajonas, kur įprastą ryto rutiną sudrumstė galingi okupantų smūgiai.

„Ruošiausi į darbą. Suskambo sirena. Tada 20–30 minučių praėjo iki smūgio. Ryškus blyksnis lange ir sprogimas“, – pasakoja Kyjivo gyventojas Yaroslav.

Okupantai keršija. Ir ši ataka – akivaizdus to įrodymas. Ant į Kyjivą atskriejusio drono nuolaužos – užrašas „Už Riazanę“. Praėjusią savaitę ukrainiečiai nusitaikė į netoli Riazanės esantį rusų karinį aerodromą. Tik keršydami okupantai taikosi ne į karinę infrastruktūrą, o į civilius. Laimė, šįkart nieko nepražudė.

„Teroristai pradėjo šį rytą paleidę 13 „Shahedų“. Remiantis pirmine informacija, visus 13 bepiločių orlaivių numušė Ukrainos oro gynyba. Šaunuoliai! Didžiuojuosi! Mieli piliečiai, esame dėkingi oro gynybai ir neignoruokime sirenų“, – kalba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Visgi rytinių smūgių sudrebinti žmonės sako, kad V. Putinas su savo orda jų neišgąsdins.

„Sako, kad jie nori, jog mes gyventume be elektros, kad kentėtume. Bet niekas nekentės. Svarbu, kad be jų. Tai svarbiausia. Be rusų“, – tvirtina Kyjivo gyventojas Yaroslav.

70-metės Valentinos ašaros. Moteris ilgai kentėjo, tačiau pagaliau palieka mūšių epicentre atsidūrusį Bachmutą. Sako, nesitikėjusi, kad iš miesto nieko nebeliks.

„Vyksta labai stiprūs apšaudymai. Naktimis jau nebeįmanoma miegoti“, – pasakoja Valentina.

Iš Bachmuto pragaro moterį išveža kariuomenės kapelionas Leonidas. Padėdamas tokiems žmonėms, kaip Valentina, jis nuolat rizikuoja gyvybe, tačiau sako, kad tai – jo pareiga: „Dėkui Dievui, kad išvažiuojate gyva ir sveika. – Labai jums ačiū. Niekada jūsų nepamiršiu.“

Tuo metu Strasbūre apdovanojimas visai Ukrainos tautai. Šiemet Europos Parlamentas ukrainiečiams paskyrė Sacharovo premiją – 50 tūkstančių eurų, kurią atsiimti patikėta iškiliems žmogaus teisių gynėjams ir pasipriešinimo okupantams vedliams. Vienas jų – šiuo metu okupuoto Melitopolio buvęs meras, rusų nelaisvėje kalintas Ivanas Fiodorovas.

Dar vienas okupantų teroro pavyzdys. Šiandien išlaisvintame Charkive į administracijos pastatą, ant kurio plevesuoja Ukrainos vėliava, pataikė rusų raketa. Tačiau gali būti, kad netrukus kovoti su tokiais rusų smūgiais Ukrainai gali tapti lengviau.

Dar vakar Jungtinių Valstijų žiniasklaida, remdamasi aukšto rango pareigūnais, ėmė skelbti, kad Joe Bideno administracija baigia rengti oro gynybos sistemos „Patriot“ siuntimo į Ukrainą planus. Oficialaus patvirtinimo Kyjivas esą gali sulaukti dar šią savaitę.

„Patriot“ gynybos sistema – itin pažangi ir veiksminga, galinti perimti balistines ir sparnuotąsias raketas, kuriomis V. Putinas naikina Ukrainą. Jei tik J. Bidenas „Patriot“ perdavimą Ukrainai patvirtins parašu, tai bus padaryta artimiausiomis dienomis.

Kiek sistemų Vašingtonas ketina siųsti, kol kas neaišku. Žinoma tik tai, kad ja naudotis ukrainiečiai būtų apmokomi amerikiečių kariuomenės bazėje Vokietijoje. Be to, tai būtų dar vienas lūžis šiame kare, mat Kyjivas ilgą laiką ragino Vašingtoną perduoti Ukrainai šias sistemas. Į šią žinią jau sureagavo ir Kremlius. Nepatenkintas D. Peskovas pareiškė, kad jei šios sistemos bus dislokuotos Ukrainoje, jos taps teisėtais Rusijos taikiniais.

„Neabejotinai, neabejotinai, bet aš kol kas nekomentuosiu, nes tai informacija iš žiniasklaidos“, – sako Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Tik, kad Rusija jau seniai neskiria, kas yra teisėta, o kas ne ir šiomis dienomis bando bauginti Ukrainą, mesdama dar ir Baltarusijos kortą. Štai A. Lukašenkos įsakymu, Baltarusijoje vyksta skubus karinių dalinių patikrinimas. Kitais žodžiais tariant, baltarusiai tiesiog ruošiami pulti Ukrainą ir mokosi vykdyti įvairias užduotis.

„Tai yra didelio atstumo žygis į nepažįstamas vietas, kur bus vykdomos užduotys užimti ir saugoti įvairius objektus, užimti šaudymo linijas, atlikti šaudymo ir taktinius veiksmus. Užduotys bus pateiktos analizuojant „specialiosios karinės operacijos“ Ukrainoje patirtį“, – aiškina Baltarusijos saugumo tarybos sekretorius Aleksander Volfovič.

Ir tai dar ne viskas. Rusijos gynybos ministerija surengė bendras karines pratybas su baltarusiais. Ukrainos prezidentūros patarėjas Oleksijus Arestovyčius sako, kad Rusija ruošiasi dar vienam didelio masto puolimui, kuris gali prasidėti sausio – vasario mėnesiais.

„Jie stengsis pralaužti frontą keliose vietose, kažką užimti, kažką atstumti ir t.t. Ir taip bus pakankamai ilgai, nes jie neturi pajėgų ir priemonių greitai prasilaužti ir užimti. Jie darys spaudimą, kaip dabar prie Bachmuto. Tai jų planas, bet nereiškia, kad jiems pavyks, kad juos lydės sėkmė ir kad mes tik sėdėsime ir į tai žiūrėsime“, – tvirtina O. Arestovičius.

Visgi, anot A. Orestovyčiaus, Rusija karines pratybas rengia ir kitų veiksmų Baltarusijoje imasi tik dėl to, kad Ukrainos karo vadai neperkeltų pasienį saugančių pajėgų ten, kur Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms dabar labiausiai reikia pagalbos.