Nužudytos lietuvės budelis – sutuoktinis: aiškėja daugiau detalių

35-erių lietuvės Eglės Vengalienės kūną Brandono parko tvenkinyje Safolko grafystės pareigūnai rado penktadienį ryte. Tą pačią dieną jie sulaikė 46-erių įtariamąjį, o vakar vėlai vakare, po tris paras trukusių apklausų, pateikė oficialų įtarimą žmogžudyste jos sutuoktiniui – 46-erių Andriui Vengaliui.

„Aš manau, kad kalbėti apie bausmę yra per anksti, nes mes nežinome nei detalių, nei aplinkybių, nei motyvų. Bet mes suprantame, kad nužudymas tai yra vienas iš sunkiausių nusikaltimų ir bausmės už tokius nusikaltimus, be abejo, yra vienos iš sunkiausių. Be abejo, mes kalbame apie laisvės atėmimą“, – sako policijos atašė Jungtinėje Karalystėje Linas Pernavas.

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vietiniai sunkiai renka žodžius apie nužudytą lietuvę: „Eglutė buvo gera mama, gera žmona“

Nužudytosios draugė TV3 žinioms tvirtino, kad vyro smurtą prieš sutuoktinę galėjo išprovokuoti jos planai skirtis.

„Sklando daug šnekų, kad ji galbūt norėjo jį palikti, nes jis ją mušdavo ir ji jau nebepakentė to skausmo. O kad jis ją mušdavo – tai 100 proc. Kai gyveno Lietuvoje, jis priklausė vienai iš Rokiškio grupuočių. Jis nebuvo švarus žmogus“, – pasakoja nužudytosios draugė.

Našlaičiais liko penki vaikai, kurių vyriausiajam tik 14 metų. Kol kas vaikai dar Jungtinėje Karalystėje.

„Norfolko policija, kuri tiria šį įvykį, susisiekė su artimaisiais, su jais tiesiogiai bendrauja. Antras dalykas, kad šitame klausime, šito klausimo sprendime dalyvauja ir mano kolegos iš Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje. Jie padeda spręsti šį klausimą dėl vaikų globos“, – teigia L. Pernavas.

Kraupi lietuvių šeimos drama sukrėtė ramų Brandono miestą, kuriame gyvena maždaug 9000-iai žmonių ir, kaip sako vietiniai, visi vieni kitus pažįsta. Anot ten gyvenančios lietuvės, tragedija sukrėtė visus, o mokyklose specialiosios tarnybos net ėmė konsultuoti vaikus, kur jiems kreiptis, jei šeimoje smurtaujama. Jau šį sekmadienį Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė Londono Šventojo Kazimiero bažnyčioje 10:00 val. melsis už Eglę Vengalienę. Per mišias bus renkami pinigai velionės kūnui į Lietuvą parskraidinti.