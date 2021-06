Nuo liepos brangsta siuntos iš Kinijos: pirkti iš trečiųjų pasaulio šalių gali nebeapsimokėti

Ant Lietuvos pašto logistikos centro, kuris kainavo 24 milijonus eurų, konvejerio sukasi įvairūs siuntiniai iš viso pasaulio. Apie 70 procentų gaunamų siuntų į šį Lietuvos pašto logistikos centrą atkeliauja iš Kinijos ir kitų trečiųjų pasaulio šalių. Nuo šių metų liepos 1 dienos žmonės pirkę ir į Lietuvą siunčiantys pirkinius iš šių šalių turės papildomai susimokėti pridėtinės vertės mokestį.

„Lietuvos pašto“ generalinė direktorė Asta Sungailienė teigia: „Muito mokesčiai bus taikomi tokie, kokie buvo taikomi iki šiol. Tuo tarpu PVM dalis visų įsigyjamų prekių vertę padidins atitinkamai 21 procentu.“

Užsisakius prekę iš Trečiųjų pasaulio šalių, joms bus taikomas ne tik 21 procento PVM. Prekę reikės deklaruoti, o kai jos vertė viršys 150 eurų, jai papildomai bus taikomas muito mokestis, priklausantis nuo prekės pobūdžio ir vertės. Taip pat žmogus susimokės papildomus tarpininkavimo ir siuntos administravimo mokesčius. Tiesa, prekes nuo liepos 1 dienos žmonės galės užsideklaruoti ir patys.

„Atsiranda galimybė dar asmenims patiems deklaruoti prekes ir muitinė sukūrė išmaniąją muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą, kuri pradės veikti nuo liepos 1 dienos, šiuo metu vyksta testavimas. Gyventojas pats galės užsideklaruoti prekę ir susimokėti mokesčius“, – sako Muitinės departamento atstovas Vitas Volungevičius.

Tačiau TV3 žinių pakalbinti žmonės sako, kad dažniausiai prekes užsakinėję iš Kinijos, po liepos 1 dienos vargu ar tą darys.

„Bus mažiau tikrai užsakymų, nes vis tiek tos prekės pabrangs, gal pirks iš kitų šalių, nežinau, iš Lenkijos ar dar kažkur, kur gamina“, – sako gyventojai.

„Dar mažiau pirksiu. Jau šiaip mažiau pirkdavau, nes man asmeniškai gaila labai daug visų tų Co2, dėl to ilgo kelionės kelio. Man tuos pakuotės, viskas supakuota visam tam plastike su prastu plastiko kvapu, tai man ir taip jau būdavo gaila, dabar manau dar rečiau pirksiu, nes dar ir brangiau“, – tvirtina kiti.

„Pirkom ir daugiau nepirksim tikrai. Rodo labai gražiai vieną dalyką, o siunčia visai kitą“, – aiškina gyventojai.

Visgi nusprendę prekę siųstis iš Trečiųjų pasaulio šalių, žmogus, dar kol siunta bus kelyje, galės pasirinkti vieną iš siuntos deklaravimo ir apmokėjimo būdų: per Lietuvos paštą arba savarankiškai – per muitinės kuriamą platformą arba per kitą pasirinktą tarpininką. Taip pat tikimasi, kad jau susimokėti mokesčius bus galima jau perkant elektroninėse parduotuvėse.

„Dauguma trečiųjų šalių elektroninių prekių parduotuvių prisitaikys. Mūsų žiniomis didžioji dalis jų jau yra pilnai pasiruošusios ir mokesčius galima bus sumokėti jau perkant prekes elektroninių prekių parduotuvėje“, – sako A. Sungailienė.

O štai Lietuvoje veikiančios ir trečiųjų šalių prekes parduodančios parduotuvės jau trina rankomis, nes dėl vargų siunčiant, forminant ir muitinant smulkias prekes siųsti jas iš Kinijos žmonėms kainuos per daug laiko ir pinigų.

„Mes nuosekliai ruošiamės pirkėjų antplūdžiui, tikrai jo tikimės, kadangi prekės iki 22 eurų tikrai yra populiarios“, – sako „Pigu.lt“ atstovas Nerijus Mikalajūnas.

Šiuo metu logistikos centre per valandą išskirstoma apie 50 tūkstančių siuntų ir laiškų. Lietuvos pašto skaičiavimais, įsigaliojus naujajai tvarkai, deklaruotinų per metus siuntų skaičius iki 2022 m. gali išaugti iki 10 mln.