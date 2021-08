Nidos gyventojams sužibo viltis: senasis švyturys gali šviesti, kaip anksčiau

Prieš ketverius metus paskutinį kartą sužibo ir amžinai užgeso senoji Nidos švyturio lempa. Ji buvo Neringos gyventojų pasididžiavimas ir simbolis. Mat čia įrengta gūdžiu sovietmečiu, lempa prieš tai spėjo pabuvoti net tarptautinėje parodoje Paryžiuje. Antros tokios pasaulyje nėra iki šiol.

Neringos muziejų direktorė Lina Motuzienė teigia: „Tai buvo unikalus stebuklas tuo, jog prieš atvežant į Nidos švyturį lęšį, jis pabuvojo Prancūzijoje, technikos parodoje. Tuo mes didžiuojamės. Deja, šiandien, lankytojai šios lempos negali pamatyti, nes ji yra išjungta, ji nebefunkcionuoja kaip navigacinė sistema. Yra nauja sistema įrengta, kuri veikia automatiškai.“

Aplink senąją lempą štai taip sukdavosi lęšis. Jam atsisukus į tam tikrą poziciją, lempos šviesa lūždama per stiklą mesdavo spindulį jūros ar marių link. Kaip tai veikia, yra demonstravę Klaipėdos švyturio prižiūrėtojai: „Įsivaizduokite, jei viduje stovi kilovatinė lempa, o čia koks vienas vatas, ne daugiau. Tai 1000 kartų ryškesnė šviesa ir ji visa išskleidžiama per visą šitą metro aukštį ir spindulys storas gaunasi, eina į jūrą.“

Tačiau už laivybos saugumą atsakingi specialistai nusprendė, kad Nidos švyturio spindulys yra per blankus. Be to, visa technika sena ir naujų detalių niekas jau nebegamina, tad švyturys gali bet kada užgesti, o tai prišauks nelaimę mariose ar jūroje plaukiojantiems laivams. Tad specialistai paaukodami Neringos dvasią, tačiau užtikrindami saugumą, čia įrengė LED lempą, kurios šviesą laivų kapitonai mato už 41 kilometro.

Neringos meras Darius Jasaitis teigia: „Visi atsimena švyturį tokį, ne tik kaip pastatą, bet jo sukimosi spindulys yra daugumai įsirėžęs į atmintį ir tai, kas yra dabar, visi sutinkame, kad neatspindi senosios Nidos švyturio dvasios.“

Tad kamuojami nostalgijos bei ieškodami papildomo traukos objekto turistams, neringiškiai ėmėsi veiksmų ir siekia švyturyje vėl įžiebti senąją lempą. Net su Vilniaus Gedimino technikos universitetu sutarė, kad šie reikiamų detalių pagamins. Ir saugios laivybos specialistai tam neprieštarauja. Tiesa, su keliomis sąlygomis – senoji lempa nušvis tik atitinkamomis progomis, o LED sistema ir toliau veiks.

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Kolendo sako: „Tam tikrus klausimus reikia atsakyti. Jeigu ir gražinti ar tik tam tikrais momentais gražinti tą senąją šviesą, jis vis teik turi likti kaip navigacinis įrenginys ir švyturys turi šviesti. Ir atlikti savo funkciją, ir užtikrinti saugumą ir panašiai.“

Tiesa, šis Nidos švyturys yra antrasis. Pirmasis iškilo dar 1874-aisiais, kai šis kraštas priklausė Vokietijos imperijai.

„Jis išskirtinis buvo tuo, kad pastatytas ant Urbo kalno, 50 metrų aukščio, kartu su švyturiu, kuris buvo 29 metrų aukščio. Tai jis virš jūros lygio siekė, praktiškai, 90 metrų. Ir tai buvo retas švyturys prie Baltijos jūros“, – sako L. Motuzienė.

Per Antrąjį pasaulinį karą jis buvo sugriautas ir vietiniai jį atstatė tik 1953-aisiais. Tiesa, mažesnį. Dabar virš jūros jis iškilęs 85 metrus. Tačiau jame ir įsikūrė senoji lempa, kuri, jei neringiškių planas išdegs, nušvis po metų, rugpjūčio pabaigoje, per švyturių dieną.