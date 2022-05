Nepatenkintiems alternatyva – Armonaitės klausimas: „Ar mes norime eiti į priekį, ar ne?“

Pokalbis su A. Armonaite – TV3 žinių „Dienos komentare“.

Kodėl taip atsitiko, kad Partnerystės įstatymas, kuris dabar vadinasi Civilinės sąjungos įstatymu, yra ne visai toks, švelniai tariant, kokio norėjo Laisvės partija, o veikiau toks, kokio norėjo jūsų koalicijos partneriai konservatoriai ir galbūt demokratai su Sauliumi Skverneliu?

Pradėkime nuo to, kad Laisvės frakcijos narių yra 11. Mes buvome parengę tokį įstatymo projektą, kuris yra priimtas visose Vakarų Europos valstybėse, kuris užtikrina gana plačią teisinę bazę visiems žmonėms. Ir su dideliu liūdėsiu reikia pasakyti, kad šitame Seime palaikymo nėra.

Klausimas yra tik toks – ar mes norime nieko nedaryti ir trypčioti vietoje, ar vis tiktai žengti žingsnį į priekį?

Jūs kalbate, kad palaikymo nėra tam Partnerystės įstatymui, kuris pernai atmestas, ar dabartiniam?

Ir tam, ir tam liberalesniam, lygiateisiškesniam projektui. Galima meluoti, galima kažkaip piešti rožinėmis spalvomis, bet mes pasirinkome to nedaryti, ir mes taip pat manome – be to konstatavimo, kad tam projektui, kurio mes norėtume ir linkėtume Lietuvai, balsų nėra – kad į priekį žengti žingsnį vis tiek reikia. Ačiū labai koalicijos partneriams ir kitiems, kurie, panašu, kad yra pasiryžę padėti tą žingsnį žengti.

Bet ta jų pagalba jus privertė pasirinkti variantą, kuris daugeliui jūsų rinkėjų, kaip aš suprantu, visai nepatinka?

Tai klausimas yra tik toks: ar mes norime eiti į priekį, ar ne? Tai matyt, kad norime eiti. Taip, tiesa, kad kai kurioms šalims užtenka vieno žingsnio, dviejų žingsnių, Lietuva, matyt, turės žengti kelis žingsnius. Bet tai yra žingsnis į priekį.

Bet ar ir jūsų rinkėjai mano, kad tai yra žingsnis į priekį? Ar jūs tiesiog dabar tokį kompromisą pasakote viešai, kad žingsnis, o iš tikrųjų ne?

O kodėl tai nėra žingsnis į priekį, jeigu atsiranda reglamentavimas, jeigu atsiranda galimybė įteisinti santykius? Aš tikrai pati asmeniškai daug svarsčiau, ar tai tikrai yra apie lygiateisiškumą. Tai nėra tiesa, kad šitas projektas atitinka Laisvės partijos lūkesčius, ne.

Bet dar kartą – mes galime kažkaip piktintis arba galime tiesiog ieškoti, koks projektas politiškai šitos sudėties Seime yra įmanomas. Šitas projektas, toks, kokį kolegos pristatė, toks projektas yra politiškai įmanomas šitame Seime.

Kas bus, jeigu ir dabar pritrūks balsų?

Dabar net nesinori galvoti apie tai, kad pritrūks balsų, nes mes matome, jog šitame Seime šitokiam projektui galime surinkti ir 71 balsą. Visos prielaidos tam yra. Yra padarytos visos nuolaidos, yra padaryti milžiniški kompromisai iš Laisvės partijos pusės. Tai prielaidos, kad šitas įstatymas bus ne tik pateiktas, bet ir priimtas, yra. Kaip kas balsuos – pamatysime.

