Negavęs bilietų į „Saulę ir jūrą“ Marius tapo pasirodymo dalimi: rado laisvą vietą ir pasiklojo rankšluostį

Opera–performansas „Saulė ir jūra“ sostinėje sulaukė milžiniško pasisekimo, bilietai buvo išgraibstyti iš karto. Visi norėjo pamatyti prestižiniu Venecijos meno bienalės „Auksiniu liūtu“ apdovanotą ir užsienyje išliaupsintą trijų lietuvių menininkių kūrinį.

„Padavėm 10 200 bilietų. Pirmas gabalas 7800-ai iškeliavo pas žiūrovus per dvi dienas, o tada paleidom papildomus bilietus ir tie iškeliavo pas žiūrovus per 20 minučių“, – sako „Saulė ir jūra“ prodiuserė Rasa Antanavičiūtė.

„Saulė ir jūra“ kviečia į saulėtą vasaros paplūdimį Vilniuje. Menininkės nukelia operą nuo scenos ir įkurdina prie menamos jūros. Poilsiautojai gulėdami ant kelių dešimčių tonų smėlio atlieka įprastas pliažo procedūras ir tuo pačiu metu dainuoja.

„Saulę ir Jūrą“ buvo galima stebėti buvusio Vilniaus taksi parko aštuonių aukštų serpantine. Tame pačiame pastate veikia ne viena įmonė. Vienas iš dirbančių verslininkų, motociklų serviso vadovas Marius labai norėjo išvysti performancą, tačiau bilietų paieška priminė neįmanomą misiją.

„Neįmanoma net. Tiesiog ne vienas draugas klausė, Mariau pagelbėk, nes bilietų nėra, tu vis tiek vietoje gal kažkaip. Meno kūrinys šalia pašonėje, dar ypač toks kai atveža, visa pajūrį į mūsų taksi parką, buvo smagu, deja, žiūrėti tik tai per duris“, – teigia „Restart“ vadovas Marius Karalius.

Tad Marius šoko į šortus, paplūdimio šlepetes ir su rankšluosčiu, maišeliu ir žurnalu įsimaišė į aktorių-dainininkų trupę, patogiai įsitaisė ant smėlio.

„Viskas vyksta pašonėje, tiesiog už sienos, mūsų tas eismas, vis tiek vaikštom žiūrim, matėsi tos durys pro kurias aktoriai įeina ir tas veiksmas vyksmas, tiesiog ištiestos rankos atstumu buvo. Reikėjo tik šortų, tapkių, rankšluosčio ir šypsenos“, – tęsia vaikinas.

Marius nusprendė surizikuoti – tiesiog ėjo tiesiai pro apsaugą, atsidūrė paplūdimyje, ir pradėjo elgtis kaip aktoriai.

„Ateini, randi laisvą vietą, pasikloji rankšluostį, pasidedi pagalvytę ir sau džiaugiesi saulę, smėliu ir jūra“, – dalijasi jis.

Verslininkas savo nuotykį užfiksavo telefonu. Vaizdo įraše išmanaus telefono objektyvas nuo žurnalo apie motociklus kyla pastato stogo link. Marius tampa pasirodymo dalimi.

„Tas gulėjimas ant smėlio ir žiūrėjimas į žiūrovas, kurie susikaupę tyliai žiūri ir laukia uždainavimo iš manęs“, – sako M. Karalius.

Tiesa, Marius ilgai ant smėlio neužsibuvo. Vyro pasirodymas neliko nepastebėtas tikrosios „Saulės ir jūros“ komandos.

„Minutei nepraėjus prie manęs prisėdo mergina, kuri buvo apsirengusi lygiai taip pat kaip aktoriai ir paklausė, ar aš esu kieno nors draugas. Ne, sakau, atėjau tiesiog į pliažą. Aš ją nuraminau, kad netruks ilgiau negu porą minučių, ir kad nieko blogo nebus“, – teigia jis.

„Buvo tikrai linksmas. Įsirašė į tą lengvą išprotėjimą dėl šitos operos šitas Mariaus performansas. Mūsų paplūdimyje režisierė Rugilė Barzdžiukaitė labai griežtai reguliuoja spalvas ir žiūri, kad ta paletė būtų švelni, maloni, be ryškių, be juodos, be baltos, be raudonos, ponas Marius turėjo pakankamai ryškius šortukus ir rankšluostį“, – tikina R. Antanavičiūtė.

Performanso organizatoriams Mariaus pokštas sukėlė šypseną, jie leido dar kelias minutes vyrui pasidžiaugti karštu smėliu.