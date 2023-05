Nausėdos patarėjas apie divizijos kūrimo priemones: „Turime kalbėti apie visuotinį šaukimą“

Pokalbis su K. Budriu – TV3 žinių „Dienos komentare“.

Kaip manote, kiek tai realu? Kada tam turėsime tiek pinigų?

Jeigu tai nebūtų realu, Valstybės gynimo taryba nebūtų priėmusi tokio sprendimo, nes tam buvo iškeltos kelios sąlygos – realistiškumas buvo viena iš jų. Tai neturi būti popierinė vizija – ateityje, kada nors turėkime, nes tai būtų labai smagu ir ambicinga, ir panašiai. Tai nėra kažkokia kelrodė žvaigždė, tai yra konkretus planas, ką mes galime įgyvendinti.

Mes kalbame apie 2030-uosius metus ne dėl to, kad tai yra apvali, smagi data, o dėl to, kad būtent tai datai yra padarytas grėsmių vertinimas, kad Rusija bus atstačiusi ir išplėtojusi savo turimas pajėgas. Tai reiškia, kad mes negalime likti tokiame pačiame stovyje, kokiame esame dabar, mes irgi turime augintis.

Tai yra pagrįsta resursais. Tas resursų skaičiavimas, modeliavimas laiko ašyje užtruko visą pavasarį. Mes matėme nežinau kiek skirtingų dokumentų iteracijų. Yra žmogiškieji resursai – kiek mums reikės žmonių, kokių mums reikės sprendimų, kiek mums reikės įsigijimų, kaip greitai mes tuos įsigijimus galime padaryti ir kiek mums tam visam reikės pinigų. Jie irgi buvo skaičiuoti, perskaičiuoti.

Kai kurie ekspertai tikina, kad tą diviziją įmanoma sukurti tik per 10 metų. Jūs dabar sakote, kad tas laikas paskaičiuotas – tie 7 metai, kada Rusija sustiprės. Kiti sako, kad maksimaliai reikia 5 metų, o dar kiti sako, kad reikia ruoštis karui po 2 metų. Ar mes nepavėluosime su savo divizija?

Čia yra didelis iššūkis. Nėra taip, kad VGT priėmė sprendimą ir divizija kažkaip atsirado. Taip, ją reikės kurti ir vienu metu vyks keliasdešimt labai sudėtingų procesų. Tai yra ir finansinis, ir visoks kitoks iššūkis visai krašto apsaugos sistemai.

Visi yra teisūs, kurie sako, kad reikia 5, 7, 10 ar 20 metų. Priklausomai nuo to, kaip tu įgyvendinsi, tiek metų ir užtruks. Mes sakome, kad turime turėti 2030 metams ir visi procesai turi būti taip suplanuoti. Sukurti diviziją nėra vien tik įkurti štabą.

Vienas iš reikalavimų – tam tikras skaičius karių. Iš kur mes jų gausime? Yra kalba ir apie visuotinį šaukimą, bet kiek jis bus realus? Jau dabar daug kas išsisuka dėl tam tikrų ligų.

Dalis divizijos bus suformuota rezervo pagrindu, nes ir mūsų trečioji brigada yra rezervinė, tad būtų mobilizuojama ir tokiu būdu taptų divizijos dalimi. Žinoma, mums reikės ir privalomos pradinės karo tarnybos karių – šauktinių. Mūsų dabartinis surinkimas mūsų netenkina. Ne dėl to, kad galėtų būti geresnis – tiesiog mes nevykdome to, ką esame suplanavę. Mes nesurenkame 3,8 tūkst. per metus. Mums jų reikia bent 6 tūkst., jei kalbame apie diviziją.

Mes turėsime didinti skaičius. Tikėtis, kad dabartinis modelis, esant visoms aplinkybėms, kurias jūs išvardinote, padės mums tai pasiekti – nerealu. Mes turime kalbėti apie visuotinį šaukimą. Dėl to prezidentas ragina tai padaryti kuo anksčiau.

