Ar duoda rezultatų smurtą įstatymu uždraudusi vadinamoji Matuko reforma, TV3 žinių „Dienos komentare“ atsakė Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.

Šiauliuose rastas negyvas vos šešių dienų naujagimis ir tiriamas nužudymas. Ką žinote apie šį įvykį?

Kol kas tų tyrimo, situacijos, kaip tai įvyko, detalių mažai, tik tiek, kad tai buvo kūdikis. Gali tik daryti prielaidą, kaip svarbu rūpintis šalia esančiais artimiausiais, besilaukiančiomis mamomis, gimdyvėmis, tik susilaukusiomis mamomis ir pagalba jiems.

Reikėtų dar kartą atkreipti dėmesį į savo psichinę sveikatą, į savo būseną. Taip ir į šalia esančių artimųjų psichinę sveikatą bei būseną.

REKLAMA

Deja, tų įvykių ir daugiau. Kaip jums atrodo, kokios tos istorijos ir kokia ta statistika?

Aš galėčiau pasakyti, kad vaikai nebuvo paimti, jiems buvo užtikrinta saugi aplinka tada, kai mes atvykome į šeimą, kai mes sureagavome, o tuo metu tėvai negalėjo pasirūpinti savo vaikais arba buvo reali grėsmė jų gyvybei ir sveikatai.

Taip, per Kalėdas 80 vaikų buvo perkalta į saugią aplinką. Didžioji dalis pas savo artimus giminaičius, pažįstamus, draugus ar senelius. Per naujus metus, per 2 dienas, 109 vaikai buvo perkelti į saugią aplinką.

REKLAMA

Kalbant apie skaičius, vidutiniškai per savaitę, aišku, mėnuo mėnesiui nelygus – ar tai vasaros atostogos, ar tai žiema, ar tai švenčių laikotarpis, bet vidutiniškai į saugią aplinką per savaitę perkeliama apie 150 vaikų. Tai per naujus metus, per šeštadienį ir sekmadienį, buvo perkelti net 109 vaikai.

Iš kitos pusės, vaikams buvo užtikrinta saugi aplinka, galimai apsaugota jų sveikata ir gyvybė.

O kokie tie pavyzdžiai? Nuo ko reikėjo vaikus apsaugoti?

Didžioji dalis – nuo tėvų, nes jie buvo apsvaigę nuo alkoholio, kitų medžiagų ir negalėjo pasirūpinti vaikais. Kita dalis – konfliktai, didžioji dalis taip pat išgėrę ar padauginę tėvai. Tai dvi pagrindinės – alkoholis ir smurtinės situacijos.

REKLAMA

O kas dažniausiai praneša ir kviečia pagalbą?

Kaimynai, kurie girdi garsus, kviečia ir artimieji, kurie žino, kad sudėtinga situacija, skambina, ir vienas iš konflikte dalyvaujančių žmonių kviečia pagalbą. Yra situacijų, kai skambina ir patys vaikai ir iškviečia policiją.

Kaip tik daugiau nei mėnesį veikia nauja vaiko teisių linija. Kuo ji skiriasi nuo kitų ir kas skambina dažniausiai?

Tai yra konsultuojanti vaiko teisių linija visais svarbiais, jiems rūpimais klausimais. Pavyzdžiui, šalia jūsų, kaimynystėje, vyksta įvykis, situacija arba jūs turite klausimų, ar yra pažeidžiamos vaiko teisės, ar tai galima smurto situacija, jūs galite skambinti. Patys išgyvenate sudėtingą laikotarpį, norite būti nukreipti į siūlomas paslaugas, reikia emocinės paramos – mes nukreipiame.

REKLAMA

REKLAMA

Yra situacijų, susijusių su skyrybomis – išgyvenu skyrybas arba planuoju skirtis, sulaukiame skambučių, kad mokykloje vaikams neteikiamos specialiosios paslaugos, nors vaikas turi specialiųjų poreikių, tai ką daryti tokiu atveju.

Net 20 kartų į šią liniją skambino vaikai. Ar tai reiškia, kad tėvai prieš juos smurtavo ir vaikai prašo pagalbos?

Vienas labai svarbus dalykas – vaikai visą laiką nori išlikti labai anonimiški. Tai iš tų 20 iki naujų metų skambinusių vaikų du atvejai buvo smurtiniai, kuriuos registravome, nes vaikui ir šeimai reikėjo pagalbos. Visi kiti skambučiai buvo konsultaciniai dėl vaikų ir santykių su tėvais.

REKLAMA

Tuoj bus 6-eri metai, kai Lietuvoje įsigaliojo vadinamoji Matuko reforma. Ar jūs matote proveržį?

Smurtas, santykis su vaiku, kitas bendravimas su vaiku yra ilgalaikis procesas. Ar mes per 4, 5 ar 6 metus galime pakeisti savo elgesį? Tai nėra labai tikėtina, nes pagal atliktus tyrimus tam prireikia ir 40 ir 50 metų. Svarbiausia, kad mes kaip visuomenė susitarėme, jog mes nesmurtaujame prieš vaikus.

Bet ar skaičiai mažėja?

Nors dar jį skaičiuojame, bet šiais metais smurto prieš vaikus atvejų skaičius didesnis, bet tai nereiškia nei daugiau, nei mažiau smurto. Tai reiškia, kad mes reaguojame, pranešame. Kad Lietuvos visuomenės nariai – mokytojai, kaimynai, gydytojai, praneša, jog šeimai galėtų būti teikiamos paslaugos.

REKLAMA

Aš matau, kad pranešimų, pranešančių žmonių skaičius kiekvienais metais auga. Jei 2021 metai sulaukėme daugiau kaip 40 tūkstančių pranešimų, tai šiais metais beveik 45 tūkstančius pranešimų, kada žmonės reaguoja, prašo pagalbos, nes mato įvairias situacijas.

Daugiau išgirskite reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.