Ministras Jakštas apie naujas ugdymo programas: šimtaprocentinio pasirengimo nėra

Naujos bendrojo ugdymo programos, kurios startuoja nuo šio rugsėjo, bus ne visose klasėse?

Taip, startuoja nelyginėse klasėse, išskyrus fizikos ir chemijos. Patys mokytojai kreipėsi ir prašė, kad startuotų ir 8 klasėje, suprasdami, kad reikia to atnaujinto turinio. Jau buvo kartą atidėtas ir jo startas, pasiruošta yra gana seniai. Neretai atsivertę savo vaikų ar giminaičių, kurie dar yra mokykloje, vadovėlius sakome, ar tikrai to vis dar yra mokoma, gal jau reikėtų kažką keisti. Bet kai atsiranda pakeitimas, tada sakome, gal visgi nereikėtų keisti, gal per daug skubame, gal dar palaukime.

Tai kuo mes ilgiau laukiame, tuo tas paruoštas naujas turinys darosi vis mažiau aktualus ir tuo trumpiau jis galės veikti. Tai reiškia, jei mes paruošiame naują ugdymo programą, kol startuojame dar sugaištame 4–5 metus, tai jau pradėję dar po 3 metų, praėjus 8 metams nuo rengimo, matyt, vėl turinys turi būti keičiamas.

Po parengimo norisi startuoti kuo greičiau, o šimtaprocentinio pasirengimo, kad būtų paruošti visi vadovėliai, pagal mūsų sistemą jis yra sunkiai įmanomas. Suprantame, kad ir vadovėlių rinka yra liberalizuota.

Būdamas leidyklos atstovu aš irgi galvočiau, kad jeigu dar liko 2 metai iki programos paleidimo, gal aš neskubėsiu leisti naujo vadovėlio, nes nežinome, ar pasikeis ministerijos pozicija ar dar kas, gal pakeis ugdymo turinį, o aš būsiu prispausdinęs vadovėlių, nebus man, kur jų dėti. Tik būdamas visiškai užtikrintas, kad vadovėlis startuoja su tokiu turiniu, koks yra, galiu užsiimti leidyba. Tai visada bus tam tikro vėlavimo.

Kas mums svarbu, kad startuojant programoms turėtume pasirengę vieną iš trijų variantų: arba naujas vadovėlis, arba paruoštas naujas ugdymo turinys, kuris galėtų būti patalpintas elektroniniuose dienynuose, pateiktas mokytojui kitokiu formatu, bet yra tema, kuriai yra parengta medžiaga ir neturėtų pats mokytojas susigalvoti iš galvos, arba yra kitos klasės vadovėlis, nes yra tam tikrų pakeitimų, kur turinys, pavyzdžiui, iš 8 klasės persikelia į 9 ar atvirkščiai. Tai svarbu, kad mokytojui būtų aišku, į kurį vadovėlį pasižiūrėti, kai, eidamas nuosekliai, pasieks šią temą.

Ar dabar tai yra aišku? Iš jūsų kalbos suprantu, kad naujų vadovėlių nebuvo prispausdinta, dabar turime kitus du variantus.

Vienai temai vienas iš variantų turi būti – arba yra kitas vadovėlis, kur yra pateikta ta tema, arba pateikta naujai sukurta mokymo medžiaga, jei tai yra visiškai nauja tema. Suprantame, kad tai nėra pats patogiausias variantas, bet nėra taip, kad mokytojai ir dabar dirbtų iš vieno vadovėlio ir eitų pagal jį nuosekliai. Bendrai, 30 proc. turinio yra laisvai pasirenkamas, mokytojai gali nuspręsti, ar gilintis į kažkurią vieną, ar kelias temas iš programos, o galbūt kažką pridėti naujo mokiniams. Tas lankstumas mokyklose buvo ir iki šiol. Ėjimas iš vieno vadovėlio yra retas atvejis ir dabar.

Vadovėlių jau ir dabar yra nemažai – tiksliai šios dienos duomenų nepasakysiu, bet yra virš 20, kurie yra patvirtinti ir registruoti, tai yra nemaža procedūra, nes išleidus turi būti recenzentai, turi įvertinti kalbos komisija ir švietimo agentūra ir vadovėlį reikia registruoti vadovėlių registruose. Kai vadovėlis įregistruotas, tada jį galima naudoti mokyklose. Visą procedūrą yra praėję virš 20-ies, dar jų trūksta, bet norime dar rugpjūčio viduryje, kad būtų visų dalykų parengtas bent vienas iš 3 variantų, o eigoje, kur dar nėra vadovėlių, kad vadovėlius paruoštų.

Nuo rugsėjo bus naujos ugdymo programos nelyginėse klasėse, o dar nuo kitų mokslo metų ir kitose klasėse. Ar tada jau bus pasiruošta ir nereikės žiūrėti į tris skirtinus šaltinius?

Tikiuosi, kalbamės su leidyklomis. Joms, aišku, dabar prioritetas yra išleisti tuos vadovėlius, kurie startuoja dabar, bet labai tikiuosi, kad kitiems mokslo metams būsime pasiruošę, bet negaliu pažadėti, pats nerašau nei vieno vadovėlio.

Visą pokalbį išgirskite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.