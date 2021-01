Medikas apie Vilniuje mirusį kūdikį: gimdžius ligoninėje, tikėtina, viskas būtų baigęsi gerai

Apie mirusį naujagimį medikai pareigūnams pranešė vakar ryte. Iki tol jie patys apie tris valandas bandė gaivinti kūdikį, kuriam sutriko kvėpavimas. Į specialistų rankas jis pateko jau kritinės būklės.

„Sakė, kad namuose pradėjo trikti kvėpavimas, naujagimis nustojo kvėpuoti, jie bandė vienaip ar kitaip tą kvėpavimą skatinti jo, tačiau nepavykus to sėkmingai padaryti, jie paskambino greitajai pagalbai“, – sako Neonatologijos centro vadovas Arūnas Liubšys.

Medikai nustatė, kad kūdikis buvo užsikrėtęs infekcija. Jie kelia prielaidą, kad galbūt tėvai namuose nesugebėjo užtikrinti tinkamos higienos, arba nesteriliai nukirpo virkštelę.

„Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad kraujyje yra bakterijų augimas neigiamų, tai nurodo, kad, matyt, po gimimo, ar gimimo metu naujagimis užsikrėtė kažkokia infekcija, kaip liaudyje sakoma, yra patvirtintas kraujo užkrėtimas, arba sepsis vadinamas, tai greičiausiai sepsis ir jo tokia žaibiška eiga sukėlė tokį būklės blogėjimą naujagimiui ir jo mirtį“, – pasakoja A. Liubšys.

Medikas sako, kad 40-metė moteris namuose gimdė be jokių medikų ir specialistų priežiūros, tik su vyru, o pasirinkimą gimdyti namie padarė sąmoningai. Be to, kūdikis gimė per mažo svorio, o rasti žali vaisiaus vandenys rodo, kad vaikas jau galėjo turėti problemų ir jam medikų priežiūra buvo būtina. Tačiau tėvai į medikus nesikreipė, jiems paskambino, tik kai sutriko kūdikio kvėpavimas, kai jau buvo per vėlu. Jei gimdymas būtų vykęs su medikais, tikėtina, kad vaikas šiandien gyventų.

„Labai mažai tikėtina, kad akušeriniame stacionare naujagimis būtų užkrėstas, arba gavęs šitą neigiamą infekciją, kuri sukėlė sepsį. Aišku, niekada 100 procentu negali būti tikras, bet, manau, kad taip, tikriausiai didelė tikimybė, kad viskas būtų baigęsi gerai“, – teigia A. Liubšys.

Ši šeima nėra asociali, be to, joje yra dar vienas, 10-ies metų vaikas.

„Iki šiol duomenų apie šią šeimą mes neturėjome, tai reiškia, kad nebuvo jokių pranešimų dėl galimų vaiko teisių pažeidimų, taip pat įvertinus registruose turimus duomenis, tai šiai šeimai niekada nebuvo teikiamos ir kažkokios socialinės paslaugos“, – kalbėjo Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovas Gedas Batulevičius.

Kol kas neaišku, ar gimdyvė su vyru turi medicininių žinių, kodėl nusprendė gimdyti namuose be specialistų priežiūros.

„Jis blogai valgė nuo pat pradžių, kaip mama sakė, blogai žindė krūtį, mama bandė jį girdyti pasaldintu vandeniu, žodžiu, tokių įdomių dalykų mes išgirdom, tas irgi rodo mūsų bendrai visuomenės menką išprusimą, nežinau, kaip čia būtų galima pasakyti, nes dalykai, kuriuos mama papasakojo, ką jie ten darė, ne visai jie atitinka mūsų šiuolaikišką supratimą“, – sako A. Liubšys.

„Toje šeimoje yra krizė, tikrai jautri situacija, kuri reikalauja ir objektyvumo, tuo pačiu ir reagavimo, bet tuo pačiu ir subtilumo. Sudaryta atskira komanda, toje komandoje yra ir psichologas, tam, kad galėtumėme objektyviai įvertinti situaciją, ir kaip minėjau, šiuo metu ir vertiname situaciją“, – pasakoja G. Batulevičius.

Lietuvoje yra reglamentuota gimdymo namuose tvarka, tačiau ji numato, kad būtinai gimdyme turi dalyvauti specialistai, tad šis gimdymas, tikėtina, buvo nelegalus. Pareigūnai jau pradėjo tyrimą dėl šios nelaimės.