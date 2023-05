Medikai nuolat gelbėja seksualiai tvirkinamus vaikus: reti tėvai paaiškina vaikui, kas jiems gali nutikti

Daugiau nei 100 seksualinio smurto prieš vaikus atvejų vien per pirmus tris šių metų mėnesius. Tai net trečdalis to, kiek jų būta pernai per visus metus. Didžioji dalis tvirkinimo atvejų – artimoje aplinkoje: seksualiai išnaudojami net kūdikiai, 4 vaikai vien per praėjusią savaitę dėl to atsidūrė Kauno klinikose.