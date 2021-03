Maskvos pašonėje – neeilinis susišaudymas: pareigūnai pasitikti granatomis

Gausybė pareigūnų prie prabangaus namo Maskvos pašonėje Veškų gyvenvietėje sugūžėjo apie 11 val., kai paaiškėjo, kad name užsibarikadavo į savo tvirtovę pareigūnų neketinantis įleisti ginkluotas 61-ienų vyras.

Pareigūnai pirmiausia atvyko patikrinti, ar name vyras nelegaliai nelaiko ginklų, turėjo tam kratos orderį. Tačiau vyras atvykėlius pasitiko automatinio ginklo papliūpomis ir granatų sprogimais. Netrukus visa teritorija buvo atitverta.

Iš pradžių skelbta, kad vyras namie įkaitais laiko dukrą su žentu ir vaiku, bet vėliau paaiškėjo, kad jie saugūs. Namo viršuje užsibarikadavęs vyras nė neketino pasiduoti.

Užsibarikadavęs palėpėje šeimininkas susprogdino į antrą aukštą vedančią laiptinę, kad pareigūnai jo nepasiektų. Specialiosios tarnybos delsė šturmuoti namą, bijodamos, kad jis užminuotas, tad operacija užtruko.

Galiausiai po maždaug 8 val. pareigūnai namo antrą aukštą apšaudė granatsvaidžiu. Manoma, kad tuo metu vyras veikiausiai ir buvo nukautas. O netrukus pastatas užsiliepsnojo.

Internete šiandien platinamose nuotraukose – vyro arsenalas. Aiškėja, kad namo šeimininkas – Vladimiras Bardanovas – anksčiau prekiavo ginklais, bet verslas žlugo. Legaliai vyras laikė tik kelis ginklus, bet namie rastos pilnos dėžės ginklų, šaudmenų, sprogmenų. Namai esą išpuošti auksu, apkabinti paveikslais. Be to, vyras voljeruose nelegaliai laikė du lokius, jie per susišaudymą nenukentėjo. Šturmo metu vienas pareigūnas sužeistas į koją.