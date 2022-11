Majauskas atsakė, kur dingo žadėta mokesčių reforma: „Mes aiškiai pasakėme 4 dalykus“

TV3 žinių „Dienos komentare“ pats pirmininkas atsakė, ką mano apie šį biudžetą ir kokias spragas įžvelgia.

Kaip jūs atsakytumėte į pagrindinį opozicijos priekaištą, kad šitas biudžetas nedidina žmonių pajamų, bet labai smarkiai didina valstybės skolą?

Atsakingai galiu pasakyti, kad biudžetas parengtas profesionaliai, atliepiant plačios visuomenės poreikius ir atsižvelgiant į milžinišką infliaciją. Pajamų augimas yra vienas sparčiausių per pastarąjį dešimtmetį – pensijos per du metus augs 30 proc., minimali mėnesinė alga (MMA) per du metus taip pat 30 proc., 120 eurų augs kultūros darbuotojų, statutinių pareigūnų atlyginimai į rankas, 150 eurų augs mokytojų atlyginimai į rankas, 160–170 eurų augs gydytojų ir rezidentų atlyginimai į rankas. Tai pakankamai spartus pajamų augimas.

Bet infliacija jas visas suvalgys.

Iš tiesų, infliacija didelę dalį pajamų augimo suvalgo, tačiau siekiama užtikrinti, kad pažeidžiamiausių grupių pajamos augtų sparčiau nei infliacija. Tai MMA didinimas ir pensijų didinimas, kuris siekia maždaug 30 proc. per du metus, yra sparčiau nei pati infliacija.

Jūsų partija eidama į Seimą žadėjo mokesčių reformą, jūs taip pat sakėte, kad ji bus iki šių metų pabaigos, tačiau metai baigėsi ir jos nėra. Ar tai reiškia, kad ir nebus?

Valstybės finansų politiką formuoja Vyriausybė Seimo pritarimu, o ne atvirkščiai, todėl kamuolys yra Vyriausybės pusėje. Seimo biudžeto ir finansų komitetas labai aiškiai pasakė keturis dalykus. Pirma, jokių naujų visuotinių mokesčių, jokio visuotinio nekilnojamo turto ar automobilių mokesčių. Seimo biudžeto ir finansų komitetas tam tikrai nepritars.

Antra, stambus verslas gali ir turi mokėti daugiau. Seimo biudžeto ir finansų komiteto iniciatyva papildomai buvo apmokestinti bankai, loterijos, kazino, lošimo namai, dėl ko ateinančiais metais pajamos bus didesnės maždaug 40 milijonų eurų.

Trečia, smulkiam verslui mokesčiai neturi didėti ir mes tikrai galime tvirtinti ateinančių metų biudžetą nedidindami smulkiam verslui mokesčių.

Ketvirta, gyvulių ūkio klausimas, kai mes matome, kad individualia veikla užsiimantys notarai, antstoliai, advokatai sumoka mokesčių kelis kartus mažiau nei gydytojas, policininkas ar kultūros darbuotojas. Šituos dalykus Vyriausybė turi spręsti.

Visą pokalbį išgirskite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.