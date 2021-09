Lietuvoje susibūrė sektą primenanti organizacija: neigia Konstituciją ir nepriklausomybę, žada atsisakyti pilietybių

Patys save vadina būtent suverenais, nesutinka turėti pasus, asmens kodus ir būti vadinami fiziniais asmenimis. Užsimena net ir apie ginkluotus savisaugos būrius. Ekspertai sako, kad tokios kalbos paprasčiausi kliedesiai, bet buvęs saugumo vadovas atkreipia dėmesį, kad praleisti tokios veiklos pro akis nereikia skubėti. Juolab sąmokslo teorijomis patiki ne tiek ir mažai žmonių.

Kai penktadienį daugelio akys buvo nukrypusios į „Šeimų sąjūdžio“ mitingą Vilniaus Katedros aikštėje ir vėliau susidūrimą su policija Gedimino prospekte, ne ką mažiau įdomus renginys vyko ir ant Šatrijos piliakalnio, Telšių rajone.

Ten susirinkęs apie šimtą žmonių taip pat kalbėjo, kad reikia keisti Lietuvą. Tačiau skirtingai nuo maršininkų Vilniuje, jie aiškina, kad Lietuva ir dabar yra okupuota. Nei Konstitucija, nei įstatymai esą negalioja, jie neigia ir Kovo 11-osios aktą.

„Kada buvo imituota agresija, kurios iš tikrųjų nebuvo, tai yra nusikaltimas prieš žmoniškumą, prieš tautą, bet kada jisai įvyko, žmonės buvo, kaip užhipnotizuoti. Visų dėmesys buvo nukreiptas į sufalsifikuotą Kovo 11-osios aktą, kuris yra visiškai niekinis dokumentas, nuleistas iš kažkokio Palubinsko“, – aiškina vienas iš susirinkusiųjų.

Susirinkę aiškina, neva 1990-ųjų kovą Vytautas Landsbergis buvo išrinktas, kaip LTSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininku, bet niekas jo nerinko jau nepriklausomos Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku. Tad neva visi jo pasirašyti nutarimai ir įstatymai yra negaliojantys. Negalioja net ir Konstitucija.

„Pradėjom tyrinėti Konstituciją, ir pamatėme, kad ten viskas labai tiksliai sugraduota, kad mes esam visi skirstomi į kažkokius fizinius asmenis, niekam nesuprantamus. Fizinis asmuo, jeigu į anglų kalbą išversti, tai yra person, arba personažas, kažkoks sukurtas darinys, kuris niekam nesuprantamas. Ir pradėjom gilintis, kad mes visi esam kažkokie personažai, nebelaikomi nei žmonėmis“, – sako Justinas Vaickus.

„Problema yra tame, kad mes neturime suverenumo, jūs žinote šitą blaiviai“, – kalba Ainis Petkus.

Pritaria ir Arvydas Balčius: „Prigimtinėje teisėje galima ir nesirinkti jokios valstybės, pilietybės ir galima gyventi žmogumi, turėti savo suverenią valstybę. Būtent aš toks esu nuo 1990 metų kovo 11-os dienos.“

Tokia argumentacija stebisi buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, dabar VDU Teisės fakulteto dekanas Dainius Žalimas. Sako Lietuvos valdžią pripažino visos pasaulio valstybės, net ir ta pati Sovietų Sąjunga.

„Tauta įgalioja, laisvų rinkimų metu, juos atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, dėl to jie negali veikti, kaip Lietuvos TSR institucija, ir iš karto pradėjo veikti, kaip tautos atstovybė, būtent įgaliota atkurti Lietuvos nepriklausomybę, ką po šios deklaracijos ir padarė“, – teigia buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas.

Arvydas Balčius nors ir aiškina, kad neturi pilietybės, pernai su Drąsos keliu bandė pakliūti į Seimą. Per rinkimus žmonių palaikymo nesulaukęs ir neišrinktas dabar ragina žmonės burtis į krūvą ir neva atkurti valstybę.

„Viskas yra padaryta tam, kad mes galėtume lygiai taip pat kurtis, burtis ir tapti ta jėga, ne partija, ne suvažiavimu, bet laisvų, suverenių žmonių bendruomene, kuri galės paskui kažkada išsiplėsti iki Lietuvos ribų ir atstatyti tą normalią mūsų kažkokią valstybę, kuri neturės vergų ir XXI amžiaus fizinių asmenų vergijos“, – aiškina J. Vaickus.

„Lietuva turi labai siaurą dabar etapą, pareikšti suverenitetą. Gal net neturėdama valdžios, ar neturėdama tikrų kompetencijų, bet mes, tauta, turime būti derybininkais“, – įsitikinęs A. Petkus.

Anot buvusio VSD vadovo – tokia organizacija gali būti susidomėjęs ir saugumas.

„Žmonės gali turėti savo nuomones. Gali nesuprasti, būti nusistatę prieš valdžią, prezidentą, prieš ką nori. Bet viskas priklauso nuo tolimesnių veiksmų. Jeigu tik pasikalba, pasiaiškina, bet jeigu buriasi į organizaciją, kuri, kaip sakoma, kėsinasi į valstybės konstitucinius pagrindus, tada jau tokia organizacija tampa saugumo departamento objektu“, – sako buvęs VSD vadovas Jurgis Jurgelis.

„Pirmiausia, tai primena dažnai Rusijoje girdimą naratyvą, kad Lietuva kaip valstybė yra neteisėta, atkūrė nepriklausomybę neteisėtai. Kliedesiai, taip, būtų vienas iš aštresnių žodžių, tinkamų tokioms teorijom apibūdinti“, – teigia D. Žalimas.

Ant Šatrijos kalno skanduojantys suverenai turi kategorišką nuomonę ir apie koronavirusą: „Ar bus gyvenime kažkokia super situacija, kuriai sudarius, jūs pasiskiepysite? Ne, ne, ne.“

Sektą primenantis sambūris ant kalno ir degino laužą, ir susikibę kartojo nežinia kokių lyderių žodžius.

„Mes gyvi žmonės. — Mes gyvi žmonės! — Mes metam skiepus į šiukšlinę! — Ant mūsų veidų kaukių nėra! — Ant mūsų veidų kaukių nėra! — Skiepų mūsų vizijose nėra!“

Organizacijai vadovauja Arvydas Balčius, pats save vadinantis Pasaulio Suverenių Žmonių Valstybių Organizacijos vadovu. Kandidato į Seimą anketoje jis nurodė, kad praeityje buvo teistas už sukčiavimą, o dabar ne tik aiškina žmonėms, kaip būti suverenais, bet ir kviečia stoti į savo organizaciją, aukoti jai savo pinigus.

Balčius savo feisbuke kalba ir apie apie ginkluotus savanorius, kurie neva gins žmonių teises ir teisėtus lūkesčius.

„Jeigu jau buriami ir ginkluoti, nu tai, ką reiškia, jis turi savisaugai ginklą, o kam jis panaudos susibūręs? Ir kodėl ginkluoti? Juk ginklas ne šiaip sau akcentuojamas, kad aš dabar eisiu, kad manęs kas nenušautų, aš jau ginklą turiu, kaip priemonę“, – svarsto J. Jurgelis.

Be Arvydo Balčiaus, buvusio Venckienės pasekėjo, aktyviai prie sąmokslo teorijų sklaidos prisideda ir Ainis Petkus bei Justinas Vaickus. Jie po „Karžygio“ pavadinimu transliuoja savo pokalbiui bei požiūrį į aktualijas, kur netrūksta ir netiesos ir sąmokslo teorijų. Be to, telefonu susirinkusius ant kalno pasveikino, ir kaip prisistato veikėjas slapyvardžiu „varlinas“. Jis net sukritikavo „Šeimų sąjūdžio“ mitingą sostinėje: „Labai smagu, kad pasirinkote iš tikrųjų šitą Šatrijos šventą vietą ir tokią energetiką paleidot į visatą, savo, kaip sakant, belieka laukti atsakymo, nes tas, kas vyko Vilniuje, į visatą tikrai nenueis.“

Kaip tampa įprasta pastaruoju metu, tokiuose sambūriuose, ar mitinguose, dažniausiai plevėsuoja žemaičių vėliavos: „Kas nematėt, ką tik buvo sudegintas netaisyklingas Vytis, herbas.“

O suverenais prisistatantys žmonės, kaip ir visi protestuotojai, turi savų idėjų valstybės valdymui. Vienas lyderių, Arvydas Balčius savo programoje įrašęs būtinybę įkurti mišraus kapitalo banką, pastatyti atominę elektrinę, nutiesti Vilniuje metro su atšaka iki Kauno ir net Karmėlavos oro uosto, o taip pat kalba ir apie būtinybę turėti neužšąlantį Klaipėdos uostą, kad šis dirbtų visus metus. Nors realybėje, Klaipėdos uostas būtent toks ir yra.