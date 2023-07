Lietuvoje buvęs limuzinas „Cadillac One“ ne veltui vadinamas „žvėrimi“: jis įsibrovėlius gali nukrėsti elektra ir turi kulkosvaidį

Tačiau automobilių specialistams kyla klausimų ir dėl Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio automobilio, kurį jam suteikė Lietuvos saugumo tarnybos.

Įspūdingiausias automobilių kortežas pasaulyje – Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Joe Bideno transportas, su kuriuo jis važinėja ir šalies viduje, ir užsienio vizitų metu.

Labiausiai dėmesį prikausto „Cadillac One“ – dažnai vadinamas „žvėrimi“, jame sėdi ir pats prezidentas. Beveik šešių metrų ilgio limuzinas, sveriantis net 8 kartus daugiau, nei įprastas sedanas. Automobilio vertė – pusantro milijono Jungtinių Valstijų dolerių.

Be to, apsauga prezidentui duris atidaro ne tik dėl protokolo reikalavimų, bet ir dėl to, kad prezidentas pats to padaryti greičiausiai nepajėgtų. Vien šio kadilako durys sveria tiek pat, kiek „Boeing“ orlaivio. Automobilis padengtas mažiausiai 20-ies centimetrų storio šarvu.

„Pradėkime nuo to, kad pati suma yra išskirtinė. Viena valanda šiame automobilyje kainuoja 150 tūkstančių dolerių. Viena valanda“, – pabrėžia „Deals on Wheels“ įkūrėjas Laurynas Boguševičius.

Dar prieš 50-imt metų Jungtinių Valstijų prezidentai keliaudami po šalį važiuodavo su kabrioletais, iš jų mojuodavo žmonėms. Tačiau po Johno Kennedžio nužudymo, automobilių be stogo – atsisakyta.

Nuo tada Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas keliauja automobiliu su neperšaunamu korpusu ir stiklais. O patys amerikiečiai į svarbiausio pasaulio lyderio saugumą investuoja ypač daug.

„Vairuotojas yra treniruotas karys, dažniausiai su karo patirtimi ir dar atskirais vairavimo mokymais. Tarkime, važiuoji atbulas, kaip rodo per filmus, tai jie realiai treniruojasi apsukti tą mašiną ir išvažiuoti be sustojimo“, – sako L. Boguševičius.

Jungtinių Valstijų prezidento kortežą paprastai sudaro keli identiški „Cadillac“, priklausomai pagal valstybės, į kurią vyksta prezidentas, riziką. Lietuvoje kartu su Joe Bidenu vyko du „Cadillac“ automobiliai. Kas itin įdomu – automobilių „Cadillac“ registracijos numeriai identiški, o tai įprastai praktikoje yra neįmanoma. Taip daroma vien dėl to, kad užpuolikai nežinotų, kuriame jų tiksliai sėdi prezidentas.

Kartu su prezidentu, be apmokyto, su karine patirtimi, vairuotojo, taip pat vyksta ir Baltųjų rūmų apsaugos vadas. Viduje yra automatiniai ginklai, granatsvaidis. Nuolat su prezidentu keliauja ir jo kraujo maišeliai, deguonies atsargos. Kartu atskirame automobilyje vyksta amerikiečių paramedikų komanda.

Dėmesį prikausto ir kiti korteže važiuojantys automobiliai. Pavyzdžiui, priekyje kortežo vykstantis SUV tipo automobilis.

„Ant jo stogo yra keturios antenos. Tos antenos yra skirtos dronų, RPG ir kitų šaunamųjų ginklų perėmimui. Jie atpažįsta, kad kažkas paleido raketą ir tą raketą gali suklaidinti, perimti arba nusiųsti į kitą tašką“, – teigia L. Boguševičius.

Prezidentas Bidenas į savo kalbą universiteto kiemelyje vyko automobiliu. Tačiau tai neturėtų stebinti, mat, net ir 200 m atstumo kelionę suplanuoti ir įvykdyti saugumo komandai trunka kelias valandas.

NATO viršūnių susitikimo metu vežioti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį buvo suteiktas „Mercedes-Benz“ automobilis, kuris – beveik 20-ies metų senumo. Automobilis – šarvuotas. Anksčiau jis buvo skirtas prezidentei Daliai Grybauskaitei.

Vis dėlto, jau maždaug 10 metų šiuo automobiliu ji nesinaudojo. Kas juo važinėjo, ar šis automobilis tik stovėjo nenaudojamas, vadovybės apsaugos tarnyba neatskleidžia.

„Apie 2005-uosius metus turėjo būti nupirktas. Iš esmės, šis automobilis senų seniausiai turėjo būti parduotas per aukcioną ir jo vietą turėjo užimti kažkas kitas“, – tikino Vilniaus automobilių muziejaus vadovas Povilas Eitutis.

Vis dėlto, automobilių entuziastams kyla klausimų, ar šis 20-ies metų senumo prezidentinis automobilis yra saugus vežti prezidentą, kurį visais įmanomais būdais siekia nužudyti Rusija.

„Vis tiek, visos technologijos yra pasenusios. Rida nemaža pas tuos automobilius. Realiai, kaina gali prasidėti nuo poros tūkstančių eurų. Tai – keistas pasirinkimas vežti prezidentą Zelenskį“, – sakė P. Eitutis.

„Kai kalbi apie saugumą, tai ne estetika užima pirmą vietą, o tiek, kiek jis yra saugus ir nuo ko gali apsaugoti“, – atkirto vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Paulius Nemira.

„Buvo truputį gėda. Bet greičiausiai esminis reikalavimas Zelenskio mašinai buvo tai, kad ji būtų šarvuota. Tai šiuo atveju esmė buvo ne amžius, ne modernūs ekranai ar patogesnės sėdynės kriterijus, o šarvas“, – mano „Deals on Wheels“ įkūrėjas L. Boguševičius.

O į vakarienę prezidentūroje atvykstančių pasaulio lyderių delegacijų kai kurie automobiliai su lietuviškais registracijos numeriais. Vadovybės apsaugos tarnyba prasitaria, kad savo automobilius davė ne tik prezidentui Zelenskiui, bet ir NATO generaliniam sekretoriui Jensui Stoltenbergui, kitiems valstybių vadovams. O dalis svarbių svečių turėjo patys atsigabenti savo šarvuotas transporto priemones.

„Tarnyboje turime tikrai nedaug šarvuotų automobilių ir visų poreikių patenkinti tikrai negalėjome“, – teigė P. Nemira.

Iš viso NATO viršūnių susitikimo metu saugumu rūpinosi apie 12 tūkst. pareigūnų.

Daugiau detalių ieškokite TV3 žinių reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.