Lietuvai priekaištų pažėrę baltarusiai apie LDK šaknis: „Gal laimėsim, tada pasiaiškinsim“

Konferencijoje pasisakė ir Lietuvoje gyvenanti Gudijos aktyvistė, kurią valstybės saugumas pripažino keliančia grėsmę nacionaliniam saugumui, taip pat ir litvinų atstovas. Litvinai – tai tie baltarusiai, kurie aiškina, jog Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo baltarusių, o ne lietuvių valstybė.

Lietuvos politikams ruošiantis grįžti prie klausimo, ar reikia baltarusiams pradėti taikyti tokius pat ribojimus kaip rusams ir neįsileisti jų turistų bei ekonominių migrantų, Vilniuje įsikūrę keli baltarusiai opozicionieriai surengė spaudos konferenciją, kad įtikintų Lietuvą to nedaryti.

Jie aiškina, kad yra provakarietiški, palaikantys moraliai ir materialiai kovojančius ukrainiečius, padėkojo Lietuvai, kad ji juos priėmė, pabėgusius nuo Lukašenkos.

„Mes visada jaučiame, kad mes turime atskiras valstybes, bet bendrą sielą“, – teigė VŠĮ „Dapomoga“ direktorė Natalija Kolegova.

Bet kartu išliejo apmaudą, kad Lietuva nori nuo jų saugotis. Mūsų politikai sako, kad į Lietuvą plūstant baltarusiams, sunku apsisaugoti nuo galimų Lukašenkos režimo pakalikų. O ir patys baltarusiai yra atsakingi dėl karo Ukrainoje – rusai naudojasi jų šalimi siekdami pulti ukrainiečius. Todėl konferencijos dalyviai oficialiame pareiškime išdėstė, kad Nausėda naudoja neapykantos kalbą, o baltarusiai yra diskriminuojami.

„Į suvienodinimą su rusais žiūriu, kaip į simboliškai ir politiškai nepriimtiną žingsnį“, – sakė Europos humanitarinio universiteto atstovas Andrej Vazjanau.

Net Vidaus reikalų ministerijos kampaniją, kuri Lietuvos gyventojus ragina būti pasiruošusius karui ar įvairiems kataklizmams, opozicionieriai pavadino visuomenės gąsdinimo kampanija. Daug kritikos jie meta ir Lauryno Kasčiūno link dėl jo darbų ir kalbų nacionalinio saugumo srityje.

„Aš savęs neįsivaizduoju sėdinčio Lenkijoje ir aiškinančio Lenkijai ką ji turi daryti. Nes valstybė turi savo taisykles, savo supratimą apie nacionalinį saugumą ir mes priimam tokius sprendimus, kokie yra tinkami“, – kalbėjo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas.

Spaudos konferencijoje dalyvavo ir Olga Karač. Ją dar visai neseniai dalis konservatorių pristatinėjo kaip puikią baltarusių opozicionierę, kuri mūsų šalyje gyvena nuo Krymo okupacijos. Nors kai kurie baltarusiai ją vertina blogai, įtaria bendruomenės skaldymu ir galbūt neskaidriu lėšų panaudojimu. Bet paaiškėjo, kad Lietuva jai atsisakė suteikti prieglobstį ir paskelbė ją keliančia grėsmę šalies saugumui.

„Kai kurios priežastys labai kvailos. Pavyzdžiui, dėl to, kad Vladimiras Žirinovskis man davė interviu ir tai reiškia, kad aš grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Mano nuomone, priežastys labai kvailos ir tai absurdas. Aš kategoriškai nesutinku“, – sakė O. Karač.

Ji net papriekaištavo mūsų saugumiečiams. Esą jie gavę informacijos, kad į ją gali būti pasikėsinta, kartu su šeima ėmėsi saugoti ir apgyvendino skirtingose Lietuvos vietose.

„17 dienų mus veždavo per skirtingus miestus su vaikais – per mano gimtadienį, per Naujuosius metus – ir mes buvome skirtingose vietose, bet mums buvo neleista net prieiti prie lango. Buvo kaip kalėjimas“, – pasakojo O. Karač.

„Jeigu aš būčiau pabėgėlis, ir man kita valstybė, kaimyninė valstybė suteiktų užuovėją – kvėpuoti laisvu oru, kurti čia ateitį, gyventi, auginti vaikus – aš tai valstybei būčiau dėkingas. Ir ką mažiausiai sugalvočiau, tai dar jai reikšti priekaištus ir pretenzijas. Principinė nuostata, tokio dėkingumo ir pagarbos Lietuvai trūksta“, – kritikavo L. Kasčiūnas.

Spaudos konferencijoje nuotoliu dalyvavo ir baltarusis karys, kovojantis ukrainiečių pusėje. 2020-aisiais jį priėmė Lietuva. Dabar būdamas karo fronte, jis prisistatė priklausantis ir litvinų klubui.

Litvinai, arba litvinizmas – dalies baltarusių išpažįstama pseudoistorija, kuri skelbia, kad Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo slaviška arba baltarusiška valstybė, viduramžių lietuviai buvo baltarusiai, o šiuolaikinė Lietuva – tai tiesiog istorijos klastojimo padarinys.

„Litvinizmas yra grėsmė Lietuvai. Nes tai yra koncepcija, kur viena vertus baltarusiai savinasi LDK tradiciją, antra vertus, jie mus stumia į šoną, sakydami, kad nacionalinė Lietuvos valstybė yra Rusijos projektas“, – teigė L. Kasčiūnas.

Bet paklausus, kokios LDK šaknys – lietuviškos, ar baltarusiškos, viena iš konferencijos dalyvių atsakė štai taip:

„Ar čia baltarusių šaknys, ar čia lietuvių šaknys. Nu čia yra nesąmonė, žmonės, susipyksim dabar dėl istorijos, kai karas vyksta. Gal laimėsim, tada pasiaiškinsim.“

Dabar leidimus gyventi Lietuvoje turi apie 60 tūkstančių baltarusių ir jų skaičius auga. Prieš porą savaičių skelbta, kad mūsų tarnybos beveik tūkstantį baltarusių paskelbė keliančiais grėsmę mūsų šalies saugumui.

