Kviečiama aukoti miegmaišius ukrainiečiams: „Ne kiekvienas turi galimybę išvažiuoti pas gimines į kaimą ir pasišildyti prie pečiaus“

Nors šiltų miegmaišių reikia gerokai daugiau. O artėjant šventėms pavienės organizacijos pakuoja ir veža ukrainiečiams simbolines dovanas su linkėjimais kuo greičiau pasiekti pergalę.

„Šiltos pirštinės, būtinai kažkoks kalėdinis atributas, „Pergalės“ šokoladas labai svarbu yra“, – dovanas ukrainiečiams pakuoja Druskininkų šaulių kuopos vadas Ramūnas: „Ne ką mažiau svarbu yra šiltos kojinės“.

Dėžutėse – ne tik kojinės ar pirštinės, žmonės aukoja ir įrangą krauti telefonus, kitus įrenginius.

„Tiesiog parašėm, kad dovanų dėžutės, jos nėra didelės. Žmonės orientavosi į tai, kas buvo parašyta, ką rekomenduojama dėti. Tai žmonės orientavosi, ką dėti. Bet buvo ir didelių dėžių. Tiesą sakant, net nežinau, kas ten įdėta, bet dėžės tikrai nemažos“, – sako šaulys Ramūnas Šerpatauskas.

Ir būtinai linkėjimai Ukrainos kariui artėjančių švenčių proga. Ramūnas rodo nuotraukas – prieš septynerius metus jis buvo persirengęs Šventu Mikalojumi Karių reabilitacijos centre. Tuomet čia savo sveikatą stiprino tie, kuriuos jau poryt su dovanomis ir tuo pačiu kostiumu Ramūnas lankys vėl: „Ir mes po septynių metų pakartojame istoriją. Padarysime tą patį kadrą tik kitoje vietoje.“

Ir jau po kelių dienų Ramūnas visas šias dovanas žada vežti Ukrainos kariams, ir ne tik. Tai, kas nesupakuota, bus dalijama sutiktiems civiliams. Iš viso, kaip sako savanoris, žmonės įvairiais daiktais užpildė daugiau kaip du šimtus tokių dėžučių. Šios idėjos iniciatoriai – Lietuvos karių asociacijos Keliautojų klubas sako per akciją surinkę dar tris tūkstančius dėžučių su dovanomis.

Dalis jau nuvežta ir dalijama kariams. Tačiau akcija nesibaigia ir, kaip sako jos sumanytojai, dovanos bus renkamos iki Kalėdų. Lietuvos Raudonasis Kryžius taip pat ėmėsi šilumos Ukrainai akcijos – per savaitgalį savanoriai rinko šiltus miegmaišius. Štai į Alytaus skyrių Dalia ir Darius su miegmaišiais atskubėjo net iš Marijampolės.

„Penki. – Pirkot? – Ne, čia mūsų šeimos miegmaišiai. Ir mes juos paaukojam Ukrainai. Kaip galim, taip remiam. Ir finansiškai remiam ukrainą, ir morališkai, ir su žmonėmis bendraujame. Čia tik smulkmena“, – kalba marijampoliečiai Dalia ir Darius.

Ir jau netrukus kone eilė išsirikiuoja norinčiųjų padovanoti miegmaišius:

„Dar du turim, bet tie jau nunešioti, tų jau negalėjau nešti.“

„Nusprendėm aukoti todėl, kad tikrai žmonėms šalta. Ir taip reikia. Dabar reikia susitelkt visiems ir būti vieningiems.“

„Miegmaišių atnešiau, kavos atnešiau, esant poreikiui dar atnešiu.“

Kaip sako savanoriai, patys pastebėję, kad miegmaišių paklausa tokia didelė, kad bent Alytuje jie tapo deficitine preke. Tad žmonės raginami nešti turimus namie.

„Žinoma, mes labai laukiam naujų miegmaišių, bet mums tinka ir miegmaišiai, kurie yra švarūs ir geros būklės. Pageidautini su pašiltinimu, bet priimsime visokius miegmaišius“, – teigia Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovė Aldona Turauskytė.

Už vieningumą dėkoja Lietuvos Raudonajame Kryžiuje savanoriaujanti, prieš kelis mėnesius į Lietuvą atvažiavusi Liudmila.

„Ačiū visiems. Todėl, kad mums Ukrainoje tikrai dabar labai sunku. Aš turiu daug draugų, pažįstamų, kurie kariauja. Ir dabar oro sąlygos tokios, kai tikrai reikia šitų miegmaišių, šiltų drabužių, žibintuvėlių“, – kalba savanorė iš Ukrainos Liudmila.

Ir ne tik kariaujantiems reikia šiltų drabužių ar miegmaišių. Vos prieš kelias dienas iš Ukrainos į Lietuvą pabėgo Elenos ir Marko šeima. Pastaruoju metu visi jie gyveno namo rūsyje, tačiau daugiau kentėt jau nebuvo galima. Baimė mirti kaustė kiekvieną akimirką. Pats vyras kariauti dėl pašlijusios sveikatos negali.

„Tas, kas sako, kad mirtis nebaisi – tas meluoja. Ir, kai jis mato žmones, kuriuos čia pat žudo, jis meluoja, kad tai nebaisu. Baisu visiems. Ten tikrai šalta. Ten tikrai atjungia elektrą. Ten tikrai ne kiekvienas turi galimybę išvažiuoti pas gimines į kaimą ir pasišildyti prie pečiaus“, – tikina ukrainietis Mark.

„Prasidėjo infrastruktūros apšaudymai. Atjungiama elektra. Mes sėdėdavom po pusdienį be elektros. Be interneto. Vaikas mokosi mokykloje. Nėra interneto, nėra mokyklos. Elektrą tiekdavo naktimis. Vakare eidavom miegoti, naktį keldavomės, ruošėme pamokas“, – pasakoja ukrainietė Elena.

Elena sako, susirinkę būtiniausius daiktus, kartu su vaiku ir keturkoju, pabėgo į Lietuvą. Žada kurtis, dirbti ir gelbėti savo tėvynainiams. Ypač dabar – žiemai rodant aštresnius nagus.

Na, o tiems, kas nespėjo atnešti miegmaišio laiku, kaip sako Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovai, nusiminti neverta. Visada miegmaišiui galima paaukoti.

Ir draugijos savanoriai patys pirks miegmaišius už tautiečių suaukotus pinigus. Be to, miegmaišiai ir pasibaigus akcijai priimami. Tik Ukrainą pasieks vėliau. Iš viso per savaitgalį Lietuvos Raudonasis Kryžius surinko keturis tūkstančius miegmaišių. Tiesa, jų reikia mažiausiai 75 tūkstančių.