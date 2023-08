Kontrabandininkai net nebesistengia: apie slepiamas cigaretes byloja lipdukai ant dėžių

Per pirmą šių metų pusmetį Lietuvoje sulaikyta dvigubai daugiau kontrabandinių cigarečių nei pernai per tą patį laikotarpį.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Kybartų muitininkai sulaikė sunkvežimį, kuriame, pasak vairuotojo deklaracijos, turėjo būti beveik 20 tonų vadinamosios „daktariškos“ dešros. Ji tranzitu per Lietuvą iš Karaliaučiaus turėjo pasiekti kitą Rusijos miestą. Tiesa, daktariška dešra ten nė iš tolo nekvepia. Vietoje jos – dėžės cigarečių, kurios vos telpa į sunkvežimį.

„Deklaruota buvo, kad gabenama rusiška dešra, tačiau muitininkai, patikrinę rentgeno kontrolės sistemoje, pastebėjo, kad ne visai taip. Susidūrėme su ypač įžūliu kontrabandos atveju, kai buvo praktiškai visai neužmaskuota“, – pasakojo Muitinės kriminalinės tarnybos atstovas Gediminas Kulikauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Šypsenas pareigūnams sukėlė ir tai, jog ant vienos dėžės puikavosi 2 lipdukai: viename nurodyta, kad tai dešra, o šalia užrašas byloja apie cigaretes. Pareigūnai puspriekabėje surado vieną milijoną pakelių rūkalų. Vieną pakelį per dieną surūkančiam gyventojui tokio kieko užtektų daugiau nei 2700 metų.

REKLAMA

Krovinio vertė, įskaičiavus privalomus mokesčius, pasak muitinės, viršija 4 milijonus eurų. Šis kiekis pakartojo muitinės rekordą. Tokį pat kiekį pareigūnai sučiupo ir šių metų kovo mėnesį.

Kontrabandą vežantys vairuotojai deklaracijoje mėgsta nurodyti ne tik daktarišką dešrą, bet ir kitus maisto produktus. Anksčiau ties Alytumi muitininkai konfiskavo agurkais užmaskuotas cigaretes.

Darosi vis įžūlesni

Pasak pareigūnų, Lietuvoje pradėjus griežčiau kontroliuoti geležinkelius, o Lenkijai sustabdžius krovinių gabenimą per pasienio postus iš Baltarusijos, Lietuva tapo savotišku „butelio kakleliu“, per kurį bandoma įžūliai gabenti cigaretes.

REKLAMA

REKLAMA

„Jei įsivaizduotumėt, kaip antilopės veržiasi per upę, taip dabar maždaug panašus srautas kontrabandos srūva ir mes bandome su juo dorotis“, – sakė G. Kulikauskas.

Muitininkai priduria, kad Kybartuose įkliuvę kontrabandininkai bandė naują maršrutą ir vylėsi, kad pareigūnai galbūt nepatikrins sunkvežimio, kuris baltarusiškas cigaretes gabena per Rusiją. Per pusmetį Lietuvos pareigūnai sulaikė 6,5 milijonus pakelių cigarečių – dvigubai daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Esu tokių pajuokavimų girdėjęs, kad vienas pravažiuojantis sunkvežimis yra vertas 3 įkliuvusių. Ant kiek kontrabandininkams apsimoka tuos gaminius gabenti ir kokios pelno maržos yra“, – sakė Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos vadovas Arnas Neverauskas.

„Jiems neliko kur dėtis, tik vežti krovininiais vilkikais, o rezultatą matome. <...> Anksčiau populiariausia maskuotė būdavo medienos gaminiai, bet dėl sankcijų Rusijai, Baltarusijai, medienos gaminiai dingo iš tos priedangos prekių. Dabar įvairios būna – po durpėmis, po statybinėm medžiagom, šiuo atveju po dešra“, – pridūrė G. Kulikauskas.

REKLAMA

Didžioji dalis kontrabandinių cigarečių skirtos ne Lietuvai, o Vakarų valstybėms. Lietuvoje skaičiuojama, kad grubiai šiuo metu kas 4-5 surūkoma cigaretė yra kontrabandinė. Tiesa, bent patys Kybartų gyventojai aiškina, kad žmonės rūko mažiau kontrabandos:

„Anksčiau labai būdavo, labai, net mūsų name būdavo. Dabar tikrai nėra.“

„Neleidžia į aną pusę, dėl to nėra cigarečių. Anksčiau čia būdavo ant kiekvieno kampo, dabar nėra.“

Biudžetas praranda milijonus

Dėl kontrabandinių cigarečių, kasmet Lietuvos biudžetas praranda dešimtis milijonų eurų.

REKLAMA

„Tuos pinigus tiesiog būtų galima pakankamai nesunkiai surinkti, jeigu valstybė tiesiog daugiau skirtų kontrabandos prevencijai. <...> Pagrindinė problema – kontrolės trūkumas. Iš vienos pusės, valstybė investavo nemažai į kontrabandos prevenciją, bet šitie duomenys labai aiškiai parodo, kad tų investicijų neužtenka“, – kalbėjo ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

Kontrabandos kiekius į viršų tempia ir infliacija.

„Kuo sparčiau kyla kainos, tuo didesnė motyvacija tarp gyventojų pirkti nelegalią produkciją“, – sakė ekonomistas.

Lietuvos muitininkų sulaikytos cigarečių ir tabako kontrabandos bendra vertė per pusmetį siekia 26 milijonus eurų.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.