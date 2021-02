Kieme pamatytas vaizdas įbaugino Vilniaus rajono gyventojus – į lauką bijojo eiti net suaugusieji

Aleksandras įrašą nufilmavo šeštadienio popietę. Pasak Aleksandro, kaip tik tądien kitame kaime buvo rasti šuns palaikai. Sekmadienį vilkas Tvankiškių kaime nepasirodė, tačiau vėl atklydo pirmadienį ir patykojęs prie Aleksandro kaimyno durų iškart čiupo į lauką išėjusį katiną.

„Buvo baisu net suaugusiems eiti į lauką, nekalbant jau apie vaikus. Be to, vilkas vaikščiojo prie pat namų, kieme. To vaizdo įrašo neturime, bet greičiausiai ir mūsų katinus bei šunis norėjo suvalgyti, nes turime 6 katinus, 2 šunis, vištas, žąsis ir buliuką“, – teigė tv3.lt skaitytojas Aleksandras.

Tiesa, antradienį vilko kelionė baigėsi. Į kaimą atvykęs medžiotojas vilką nušovė. Aleksandras įtaria, kad šiam kaimą bauginusiam vilkui buvo kažkas negerai.

„Šitam kažkas buvo negerai, nes aplink dar daug vilkų, bet į kaimą jie neina. Medžiotojai sako, kad yra bent viena jiems žinoma 8 vilkų banda ir gyvena čia pas mus. Bet, kaip ir minėjau, jie ramūs, jokių kol kas su jais problemų nėra“, – tikino Aleksandras.

Vyras medžiotojo pasiteiravo, ką daryti, jei į kiemą vėliau ir vėl atklys vilkai. Medžiotojo atsakymas jį privertė sunerimti.

„Vilkų medžioklės sezonas tuoj baigsis. Aš paklausiau medžiotojų, ką daryti, jei ateis vėl vilkai. Sako, ogi nieko – gali net neskambinti, nes negalėsim niekuo padėti, užsidarykite namuose ir žiūrėkite, kaip skers jūsų augintinius“, – pasakojo Aleksandras.

Savo akimis į kaimą atklydusį vilką galite pamatyti siužete, esančiame straipsnio pradžioje.