Kaunas kvietė į Kiemų šventę: į Laisvės alėją plūdo minios gyventojų

Kiemų šventė dėl vis dar galiojančio karantino kiek kitokia, bet tradiciškai pilna muzikos ir žmonių šurmulio. Šiemet simboliškai pakieminėti Laisvės alėjoje kviečia įvairiausios Kauno kultūros įstaigos ir bendruomenės.

„Šiais metais mes dalinamės talentais, dalinamės savo sugebėjimais ir viskuo, ką sukūrėme galbūt net per karantininį laikotarpį. Tai už mano nugaros jūs matote 37 pasirodymus, stalus, prie kurių vyksta muzika, teatro šokio apsirodymai, įvairios dirbtuvės ir panašiai“, – sako „Kaunas 2022“ atstovė Simona Savickaitė.

Maironio lietuvių literatūros muziejaus Vaikų skyriaus darbuotojos ir mažiems, ir dideliems siūlo pasijusti aktoriais ir čia pat vaidinti vaikiškame lėlių spektaklyje.

Muziejininkė Vilma Petrikienė sako: „Mes prisistatome veikėjais ir pasaka, ir turime tokiom šventėm atrasti pasaką, kad būtų neilga ir su daug veikėjų. Tad štai suradome tokią pasaką „Kiškelių krikštynos“, kur net devyni veikėjai ir dar autorius.“

Kiti viliojami bent šiam vakarui tapti sporto klubo nariais.

„Judesy, mes kieme esam, mes kieme užaugom. Visada būdavo žaidimai. Ne teliką žiūrėdavom, ne telefoną turėdavom, bet veiksmas vykdavo. Prikūrėm va visokių žaislų žmonėm ir kuriam laimę, žaidžiam“, – sako sporto bendruomenės „Šešios trim“ atstovai.

O pinami hamakai supsis Žemuosiuose Šančiuose.

„Labai paprasta, paskui rankos pačios žino, ką daryti. Viens du trys mazgas ir paskui jau važiuojam. Jis atsidurs prie Parako sandėlių Šančiuose, nuostabioj vietoj, kur yra daug senų liepų, ir tarp tų liepų aplink tą sandėlį kabės labai daug hamakų“, – sako hamakų pynėjai.

Gyventojai keliauja nuo vienos improvizuotojos scenos prie kitos, domisi kaip gimsta fotografija, muilas ar stabteli pasiklausyti sklindančių simfoninio orkestro atliekamų kūrinių, žavisi šokio spektakliais.

REKLAMA

Kauniečiai dar mena metus, kai per visą pėsčiųjų gatvę nusidriekdavo staltiesėmis užtiestų ir nuo įvairiausių vaišių lūžtančių stalų eilė, prie kurių sėsdavo būriai draugų ir bendraminčių. Pandemija kiek pakeitė šventės scenarijų, tačiau gyventojai tikina, kad emocijų ir geros nuotaikos čia apstu, o to ypač trūko per karantiną.

„Smagi, kitoniška ne taip kaip anksčiau buvom pripratę su stalais, su pasisėdėjimais, bet viskas pateisinama, atgaiva dūšiai“, – pasakoja kauniečiai.

„Puiku, kad yra ta įvairovė, kad skoniai pasidaliję, visur šypsenos, visur gražu, praeina tas virusas ir ateina tas geras virusas, bendravimo virusas – be kaukių“, – džiaugiasi miesto gyventojai.

Kiemų šventė Kaune rengiama jau penktus metus.