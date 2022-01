Karštai su tv3.lt: ar Lietuvoje pavyksta suvaldyti COVID-19 pandemiją?

Apie vyriausybės sprendimus valdant koronavirusą „Karštai su tv3.lt“ studijoje diskutuoja Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys Linas Slušnys ir biomedicinos mokslų daktaras Adas Darinskas.

Lietuva imasi griežtesnių priemonių suvaldyti koronaviruso pandemiją – nebepripažįsta nuo koronaviruso saugančių antikūnų ir pagal jų kiekį nebeišduos galimybių paso. Tačiau iki šiol buvo kitaip – ekspertai tikino, kad antikūnų kiekis yra svarbus ir skiepų dozes skatindavo susileisti dažniau, jei organizme jų kiekis sumažėdavo. Nenuostabu, kad dabar daugeliui kyla klausimas – kodėl antikūnai nebetinka dabar, norint gauti galimybių pasą?

Tačiau daug klausimų kelia ne tik sprendimas dėl antikūnų, bet ir galimybių paso tolimesnė nauda. Sveikatos specialistai sako, kad tai buvo gera priemonė pandemijos pradžioje, tačiau kritikai esą tikina, kad dabar pasas nebepadeda sustabdyti pandemijos plitimo. Bet kaip yra iš tiesų?

Be to, skiepytis vis raginantys politikai žadėjo, kad po dviejų vakcinos dozių galėsime gyventi laisvai ir nevaržomai, tačiau atrodo, kad net ir trečia vakcinos dozė mūsų gali neišgelbėti nuo karantino. O žmonės pikti, nes esą politikai taiko dvigubus standartus – į vaikų kalėdinę šventę negali nueiti net ir pasiskiepijęs ir dėvėdamas kaukę, o į koncertą, kur susirenka tūkstančiai, gali eiti be problemų. Kodėl taip yra? Ar karantinas yra būtinybė? Kokia tikimybė, kad jis bus įvestas?

