Karinio miestelio statybos Vilniaus pašonėje kainuos daugiau, nei buvo planuota

Krašto apsaugos ministerija sako, kad viskas kainuos apie 169 milijonus, bet tiek verslininkai, tiek ir pats ministras pripažįsta – suma augs.

Keliolika kilometrų nuo Vilniaus centro, ten sukinėjasi ekskavatoriai, savivarčiai ir kita technika. Pradedamos naujo, didžiausio Lietuvoje karinio miestelio statybos.

„Rokantiškių karinis miestelis, taip galima vadinti išią teritoriją, plote tai bus didžiausias Lietuvoje, 17 hektarų. Ir užbaigimas yra numatomas sekančių metų pabaigoje“, – teigia Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Šiame plote turėtų atsirasti kareivinės, valgykla, ramovė, sporto kompleksas, štabas, medicinos punktas ir remonto dirbtuvės su garažais. Jame galės apsigyventi daugiau nei pusė tūkstančio karių su administraciniu personalu. Jau aišku ir kas ten bus įkurdinti.

„Vaidoto batalionas, Vaidoto bataliono kariai, kurie laikinai įgyvendinant politinius sprendimus, nacionalinio saugumo interesą mūsų, turėjo laikinai pervažiuoti iš Ruklos į Marijampolę“, – sako kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys.

Sutartis pasirašyta su „MG Baltic“ koncernui priklausančia „Darnu group“.

„Bendra suma 169 milijonai eurų, bet tiek energetikos, energetinių resursų situacija, tiek statybų kaina kilstelėjo, tai be abejo tam tikri pokyčiai šioje kainoje be abejonės įvyks“, – tvirtina A. Anušauskas.

„Visi turbūt suprantame, kaip pasikeitė situacija statybų rinkoje per tuos pusantrų metų, nuo to laikotarpio, kai sutartį pasirašėme, bet kartais gyvenime nutinka, kad komerciniai projektai tampa labiau socialinės atsakomybės, tai čia, matyt, tas atvejis. — Jau dabar aišku, kad suma bus gerokai didesnė? — Be abejo. Taip. — Ar galite įvardyti kokia? — Tikrai ne“, – kalba „Darnu group“ generalinė direktorė Sigita Survilaitė-Mekionienė.

Ministerija su verslininkais pasirinko viešosios ir privačios partnerystės bendradarbiavimą. Tai reiškia, kad verslininkai pastatys miestelius ir dar 12,5 metų juos prižiūrės. Toks bendradarbiavimas valstybei kainuoja daugiau, bet tai leidžia sumokėti ne visą sumą iš karto, o ją išdėstyti — šiuo atveju per 15 metų.

„Jeigu nebus gyvenimo sąlygų tinkamų kariui, tikrai jis negalės tinkamai vykdyti arba treniruotis, vadai negalės tinkamai motyvuoti ir treniruoti savo pavaldinių, reiškia galutinis rezultatas būtų toks, kad mes neturėtume tokios kariuomenės, tokių karių, kurie būtų pajėgūs panaudoti tą ginklą, jam suteiktą“, – teigia V. Rupšys.

Artimiausiu metu statybos turėtų prasidėti ir Šiauliuose bei Šilalės rajone, kur taip pat atsiras kariniai miesteliai. Juos taip pat ministerija planuoja pastatyti iki kitų metų galo, ar 24-ųjų pradžios. Iš viso trijuose naujuose kariniuose miesteliuose galės dirbti ir gyventi apie pustrečio tūkstančio karių bei civilių.