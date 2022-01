Karas dėl šiukšlių rūšiavimo sąvartyne prie Šiaulių: atsakinga įmonė nebepriima atliekų

Tačiau atliekų tvarkymo centras tikina, kad šiukšlės buvo rūšiuotos netinkamai. Savivaldybė bijo, kad greitai nerandant išeities, regionas paskęs šiukšlėse, o gyventojai toliau moka už šiukšlių rūšiavimą, nors jis nevykdomas.

Jau anksčiau už šiukšlių rūšiavimą atsakinga įmonė „NEG Recycling“ informavo, kad rūšiuoti šiukšlių toliau neketina, nes Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras nesumoka beveik pusę milijono eurų siekiančios skolos.

„Įsivaizduokit, kai jums nuolat yra vežamos atliekos, kiekvieną dieną, liepiama rūšiuoti, o mokama tarkim trečdalis sąskaitos. Tai kaip tu pasakytum darbuotojui, tu gal dirbk už trečdalį darbo užmokesčio, traktoriui pasakytum – tu už trečdalį kuro tiktais dirbk. Bet dirbti reikia 100 procentų“, – sako „NEG Recycling“ direktoriaus pavaduotojas Laimonas Laukys.

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Žilvinas Šilgalis sako, kad susiduria su šantažu – sako, kad atliekas rūšiuoti turinti įmonė „NEG Recycling” pažeidžia sutartį, rūšiuoja netinkamai. Kaip tvarkomos šiukšlės, domėjosi STT ir prokuratūra.

„Ginčas kilo dėl to, kad „NEG Recycling” apdoroja netinkamai. Ir natūralu, kad mes pagal sutartį neturim pareigos nei tokių atliekų nei priiminėti į sąvartyną, nei už jas mokėti. Mes atsiskaitom už visas tinkamai apdorotas atliekas“, – teigia atliekų tvarkymo centro direktorius Žilvinas Šilgalis.

„NEG Recycling“ kasdien perdirba apie 200 tonų komunalinių atliekų. Išrūšiavus jos keliauja į termofikacinę elektrinę ir sąvartyną. Šiukšles rūšiuojanti įmonė tikina, kad negerai išrūšiuotų atliekų yra tik vos pusę procento nuo visų šiukšlių.

„Bendrovė per metus neva tai netinkamai sutvarko apie 380 tonų atliekų, tai dabar, kad įsivaizduoti proporcingumą viso to, tai dabar vien per dvi dienas sąvartyne bus išversta 400 tonų, tai yra po 200 tonų į dieną, nerūšiuotų ir visiškai niekaip neapdorotų atliekų“, – sako L. Laukys.

Teismas skelbs nuosprendį byloje, kurioje „NEG Recycling“ prašo pripažinti, kad Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras negali vienašališkai nutraukti sutarties. Atliekas tvarkanti įmonė mano, kad ją tiesiog norima išstumti iš šio verslo. Įmonės santykius aiškinasi iš viso trijose bylose.

„Tai dvi bylas dėl skolų ir vieną bylą dėl tų bandymų neteisėtai nutraukti sutartį, mes tikimės, kad objektyvi realybė kalba už save. Negali kelti kažkokių kaltinimų, neturėdamas visiškai įrodymų“, – kalba L. Laukys.

„Tikimės teisingų teismo sprendimų ir, kad pagaliau pavyks tą gamyklą susigrąžinti. Ta gamykla pastatyta už ES pinigus, 20 procentų investuojant savivaldybei, šitie verslininkai nei euro nėra investavę, be to jie dar ir įrangos neprižiūri. Ta įranga visiškai sulūžusi, nugyventa, matote, turėtų vykti procesas, jis nevyksta“, – tikina Ž. Šilgalis.

Tikėtina, kad šiukšlių tvarkymo byla vienos ar kitos pusės bus apskųsta aukštesnės instancijos teismui. Ir nors dabar šiukšlės į sąvartyną keliaus nerūšiuojamos, gyventojai už rūšiavimą toliau moka. Per metus už tai Šiaulių regiono gyventojai pakloja kone pusantro milijono eurų.

„Jau dabar yra renkamasi mažesnė blogybė. Miesto gi neskandinsi, va paminėjot Neapolį. Mes renkamės mažesnę blogybę ir atliekas vežam į sąvartyną be rūšiavimo. Šiandien tų mašinų bus iki dešimties, o pirmadienį, antradienį, trečiadienį pažiūrėsim kaip čia toliau klostysis“, – teigia Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Šiaulių meras A. Visockas tikino, kad dėl pažeidimo, kai nerūšiuojamos šiukšlės keliauja į sąvartyną, informavo Aplinkos ministeriją ir tikisi, kad ji padės situaciją išspręsti, kad daugiau nei ketvirtį milijono gyventojų turintis Šiaulių regionas nepradėtų skęsti šiukšlėse.