Kaip naftos gavybos mažinimas paveiks lietuvių kišenes? Dainius Kreivys: „Nebūčiau toks pesimistas“

Kaip tai pajus Lietuvos gyventojai? Kiek dėl šio sprendimo gali brangti benzinas, elektra, bankų paskolos? Ir ar bus infliacijos šuolis? TV3 žinių „Dienos komentare“ atsakė ministras Dainius Kreivys.

Ar tai reiškia, kad jau apstojusi infliacija vėl gali įsisukti?

Šiai dienai tai pasakyti ganėtinai sunku. Žiūrint į dabartinius skaičius biržose, tai kainos pakilo nuo 6 iki 10 proc., o per ateinančias dienas matysime, ar tai stabilizuojasi, ar juda žemyn. Reikia atkreipti dėmesį, kad lapkričio mėnesį naftos gavyba buvo sumažinta 2 milijonais barelių per dieną, o kainos ir toliau važiavo žemyn.

To pagrindinė priežastis buvo Kinijos vidaus rinka, Kinijos ekonomikos situacija ir šiai dienai mes dar negalime pasakyti, kaip ta ekonomika atrodys per ateinančius mėnesius. Reikia atminti ir tai, kad Vakarų pusė turi atsaką – Amerika gali didinti naftos išgavimą, reikalui esant, kainoms pradėjus lipti per sparčiai gali būti išleistos ir naftos atsargos.

REKLAMA

Tai atsakas būtų gavybos didinimas Junginėse Valstijose? Ar Amerikos demokratai dirbtinai nestabdys šio proceso?

Rusijos karas prieš Ukrainą pakeitė tikriausiai daugelį dalykų ir manau, kad naftos gavyba nėra išimtis. Matėme, kad būtent ši administracija prasidėjus karui pradėjo žymiai lengviau naftos gavybai išdavinėti leidimus. Ši administracija taip pat darė viską, kad naftos atsargos būtų išleistos, kad kainos kristų.

REKLAMA

Ekonomistai komentuojantys OPEC sprendimą, nėra tokie optimistiški kaip jūs, jie sako, kad nafta gali brangti net iki 100 dolerių už barelį. Jeigu taip atsitiktų, kokia bus Lietuvos vartotojų situacija?

Kalbant apie energetikos kainas, elektros kainas visų pirma formuoja dujų kaina, o ji šiai dienai nėra tiesiogiai surišta su naftos kaina. Yra kiti dėsniai, tokie kaip suskystinimo terminalų veikla, Azijos rinkų atsigavimas arba atvirkščiai. Dėl to, dėl energetikos, elektros kainų aš nebūčiau toks pesimistas.

Atsakymų į kitus klausimus ieškokite pokalbyje, esančiame straipsnio pradžioje.