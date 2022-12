Kai kurie vairuotojai juokiasi iš „Circle K“ akcijos: „Kam ta nuolaida, jeigu yra pigesnis kuras iš tos pačios bačkos“

Šalia vienos Vilniaus degalinių net užsisukusi ir nusidriekusi automobilių eilė, mat vienas iš brangiausių degalinių tinklų paskelbė trijų valandų akciją, kurios metu visų rūšių degalų litro kainą visoje Lietuvoje sumažino 20 centų. Jano automobilio bagažinė pilna kurui įsipilti skirtų talpų.

„Tai kiek čia litrų prisipilsit? – Apie 200. – Apie 200 litrų. Tai specialiai gal laukėt šitos akcijos? – Jo, pamačiau internete, pagalvojau, reikia nupilt. – Kaip manot, kiek sutaupysit pinigų? – Apie 30, 40 eurų“, – sako vairuotojas Janas.

Vairuotojai negaili savo laiko ir džiaugiasi galėdami sutaupyti. Su nuolaida už benziną vairuotojai sumokės 1,30, už dyzelinį kurą 1,45.

Kai kurie vairuotojai sako, kad brangų kurą šiame tinkle piltųsi ir be akcijos, nes:

„Kava be konkurencijos geriausia „Circle K“. Jie tikrai yra investavę į kavą ir žmonių pritraukimą dėl kavos. Tai nėra tas, kad kuras blogesnis kitose degalinėse, bet „Circle K“ yra modernios, tvarkingos, švarios, gražios, kuras geras, užkandžiai skanūs, dėl to renkamės visą laiką šitą vietą. – Gal jūs dirbat čia? – Ne, tikrai ne.“

„Negaila to laiko stovėti? – Nu ne, nebūna dabar tokios kainos. Tikrai seniai nebuvo tokios kainos. Čia jau kaip senais laikais. Čia labai jau pigus kuras.“

„Pilną baką pilsit? – Taip, pilną. – Kaip manot kiek pavyks sutaupyti? – Na, aš manau gal keletą eurų.“

„Visada tik čia pilatės? O kodėl? Nesinori sutaupyti 10, 15, 20 centų? – Nežinau, dėl degalų kokybės gal.“

„Kainos gali ir 10, ir 15 centų skirtis nuo kitų. Ar tai svarbu? – 10, 20 centų tai jo, bet jeigu ten porą centų tai nelabai.“

Akciją degalams nusikopijavo ir „Viados“ degalinių tinklas. O tuo pačiu metu Kaune be jokių akcijų „Jozitos“ tinklo degalinėje taip pat netrūksta vairuotojų. Ten degalų kaina be jokios nuolaidos už benziną siekia 1,40, dyzelinis kuras kainuoja 1,59. Vairuotojai pašiepia atskubėjusius į eiles prie akcijų ir sako, kad patys randa, kur pigu ir be akcijos:

„Nuo 1,80 dvidešimt centų? O čia 1,40. Tai kam man ta nuolaida?“

„Kam ta nuolaida, jeigu yra pigesnis kuras iš tos pačios bačkos.“

„Nežiūriu akcijų. Pilu, reikia užsipilu kažkiek ir viskas.“

„Pasižiūri internete ir šiaip pravažiuoji pro miestą. Važiuoji, kur pigiau. Jau čia senokai važiuojam.“

„Kiek pigiau negu kitur? Apie 20 centų.“

„Čia visą laiką pigiau būna.“

„Tai ten „Circle“, „Viada“ visada brangiau net 20 centų būna. Tai kokia čia nuolaida gaunasi?“

„Circle K Lietuva“ generalinis direktorius sako, kad pigesnis kuras – Kalėdinė dovana vairuotojams, o ši jų akcija yra nuostolinga. Pilantis 50-ties litrų baką degalų vairuotojai sutaupys vidutiniškai 10 eurų.

„Tai ne vienas 100 tūkstančių gali būti. Priklauso, žinot, kiek pilsis degalų, nes kadangi 20 centų yra sumažinta kaina plius yra visos kitos papildomos nuolaidos taikomos. Tai reiškia ir kaina sumažinta, ir visos nuolaidos ant to, tai praktiškai mums kiekvienas litras yra nuostolingas“, – tikina „Circle K Lietuva“ generalinis direktorius Skirmantas Mačiukas.

Dyzelinis kuras „Circle K“ be akcijos šiandien kainuoja beveik 1,70. Panaši kaina ir „Viadoje“. Mažiausia kaina – „Jozitoje“. Skirtingos kainos degalinėse, pasak „Pricer.lt“ vadovo, priklauso nuo užsimetamo antkainio. Pricer.lt duomenimis, kainų skirtumas dažnai siekdavo 10, 15 centų, o dabar priklausomai nuo degalinės lokacijos jis yra užaugęs beveik iki 20 centų.

„Galbūt jie turi šiek tiek ir daugiau, pavadinkim taip, to serviso, tai yra tas pastatas, parduotuvė, kurioje galima pavalgyti arba nusipirkti brangiai gėrimus, tai tuo tarpu vietinis verslas, jis galbūt mažiau į tai investuoja ir galbūt žaidžia būtent per tai, kad taiko mažesnius antkainius“, – aiškina „Pricer.lt“ vadovas Arūnas Vizickas.

„Mes niekada neorientavomės, kad mes būsim pigiausi. Dėl ko yra pigesnių, tai turbūt jau atsakiau, kad atitinkamos investicijos yra daromos, atitinkami kiti produktai, pompos, greitis pompų, naujausia įranga, vėlgi, atlyginimai. Visas šitas dalykas susideda“, – tvirtina S. Mačiukas.

Nors ant degalinių švieslenčių didelio skirtumo žmonės nepamatys, bet žaliavinė nafta, anot „Pricer.lt“ vadovo, dabar yra atpigusi nuo 90 dolerių už barelį iki 77, panašiai, kaip buvo iki karo. Didmeninėj prekyboj benzinas atpigo nuo 1,52 iki 1,28, dyzelinis kuras – nuo 1,64 iki 1,51.

„Kainos didmeninėj prekyboj nukrenta, o kaip mes žinome, dažniausiai mažmenininkai neskuba jas mažinti motyvuodami tuo, kad turi brangiai nusipirkusios atsargas“, – sako A. Vizickas.

Pasak ekonomisto Aleksandro Izgorodino, naftos kainos iki šių metų pabaigos ir sausį šokinės aukštyn, žemyn. O kada gi kuras atpigs?

„Finansų rinkose visgi šiek tiek didėja naratyvas, kad artinasi recesija. Kinija iki šiol taip pat taiko pakankamai griežtus kovido standartus ir yra nerimas ir neapibrėžtumas rinkose, kad Kinija gali grįžti prie karantino, todėl manau, kad iki pavasario naftos kaina tikriausia liks maža, žema arba gali net šiek tiek pakristi“, – teigia A. Izgorodinas.

Bet kitų metų pavasarį, vasarą, pasak Izgorodino, situacija gali vėl visiškai pasikeisti – naftos ir energetinės kainos vėl šaus į viršų, nes centriniai bankai gali nustoti kelti palūkanas, o Kinija visiškai atsisakys nulinės kovido politikos, o tai reiškia, kad situacija pasaulinėje ekonomikos rinkoje stabilizuosis.